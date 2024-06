Partner Roxie z 'TzG' w łóżku z ukochanym. Nakryła ich Ta Jedna Ciotka

Ta Jedna Ciotka w mgnieniu oka podbiła media społecznościowe i wyjątkowo szybko stała się szeroko rozpoznawalna. Postać wykreowana przez Mateusza Glena rozbawia internautów do łez i zwykle odnosi się do aktualnych wydarzeń dziejących się tuż obok. Nie inaczej było i tym razem. Pełna temperamentu blondynka wzięła na tapet pride month i pokazała, jak powinno się reagować na związki osób LGBTQ+. Oczywiście nie obyło się bez zabawnych scen i charakterystycznych tekstów.

Ta Jedna Ciotka doznała szoku. Niewiarygodne, jaki widok zastała

Na instagramowym koncie Tej Jednej Ciotki po raz kolejny zrobiło się naprawdę gorąco. Tym razem za sprawą postu ściśle powiązanego z pride month. Ta Jedna Ciotka nakryła w łóżku Michała Kassina, czyli tanecznego partnera Roksany Węgiel, z partnerem, Jakubem Pursą. Panowie wydawali się być wyraźnie zawstydzeni i zdezorientowani całą sytuacją. W pierwszej części nagrania Ta Jedna Ciotka zareagowała bardzo emocjonalnie i widać było, że widok nie przypadł jej do gustu. W tym momencie pojawił się znak, że tak nie należy się zachowywać. Druga część materiału oznaczona została pozytywnym znaczkiem i ukazała zupełnie inną reakcję. Ta Jedna Ciotka w typowy dla siebie sposób najbardziej przejęła się niewyprasowaną pościelą. Widok mężczyzn w łóżku zupełnie nie zrobił na niej wrażenia. "Kochani! Ciocia radzi! Jak już macie komuś zaglądać w łóżko to tylko żeby życzyć miłych snów! Happy Pride Month!" - napisała w opisie Ta Jedna Ciotka.

Internauci zasypali Tą Jedną Ciotkę komentarzami. Tak zareagowali na niecodzienne nagranie

Pod materiałem w mgnieniu oka pojawiła się masa polubień i naprawdę sporo komentarzy. "Najlepsza Ciotka jaką świat widział. Oczywiście opcja druga jedyna słuszna reakcja. Mateusz mistrz kreatywności" - napisała jedna z osób. "Ciotka więcej takich edukacyjnych filmików. Niech lecą w świat, a pisze to dumna mama" - dodała kolejna. Pomysł z pewnością wymagał sporej dawki kreatywności i okazał się świetnym rozwiązaniem - edukuje, uczy i namawia do poszanowania każdego człowieka. Jak widać media społecznościowe można wykorzystywać nie tylko do promocji siebie, ale również do celów edukacyjnych i społecznych.

Michał Kassin, Jakub Pursa Fot. Instagram.com/@michalkassin