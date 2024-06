Gala Gwiazd Plejady od lat cieszy się sporą popularnością. W tym roku są wręczane nagrody w pięciu kategoriach. Gwiazda Ponadczasowa, Gwiazda Jutra, Gwiazda na Czasie, Gwiazda na Miarę Czasu, Zaklinacze Czasu oraz trzy SuperGwiazdy Plejady. Nominowane są m.in. Roksana Węgiel, Julia Wieniawa, Justyna Steczkowska i Sara James. Wydarzenie poprowadzili Barbara Kurdej-Szatan i szef Plejada.pl Grzegorz Dobek. Na czerwonym dywanie pojawiły się gwiazdy. Najwięcej uwagi przyciągnęli Rutkowscy, dla których przyszłość oznacza tylko jedno. Zdjęcia ich stylizacji znajdziecie w galerii na górze strony.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Krzysztofa Rutkowskiego przed kamerą Plotka! Maja wprost: Jest jak ojciec

Maja i Krzysztof Rutkowscy cali na złoto. Jedno bardziej błyszczało od drugiego

Gdybyśmy mieli jednym słowem określić stylizacje Rutkowskich? Złoto, ale w znaczeniu dosłownym. Krzysztof miał na sobie mnóstwo połyskujących łańcuchów i bransoletek. Złoty był nawet sznurek od spodni. Celebryta na wierzch zarzucił jasny, błyszczący płaszcz, pod którym skrywał całkiem zwyczajny, czarny podkoszulek. Podobnym płaszczem przyodziała się Maja, która przechadzała się z torebką ze... złotymi elementami. Szerokie spodnie zakryły buty, które prawdopodobnie również były w ulubionej barwie Rutkowskich. Co myślicie o takim zestawieniu? Dajcie znać w sondażu na końcu artykułu.

Krzysztof Rutkowski już zakupił prezenty na 18. urodziny Juniora. Dopiero co miał komunię

Jak szaleć, to szaleć. Rutkowski postanowił nie oszczędzać na prezentach dla Juniora. Chłopiec dopiero co dostał dwa samochody na komunię. "Zobaczyłem dziewięciolatka, który driftuje. Zadzwoniłem do taty i powiedziałem, że chciałbym BMW E36. Powiedział, że kupi mi go na komunię i tak się zaczęło" - mówił w wywiadzie z ShowNews.pl dziesięciolatek. Teraz starszy Rutkowski zdradził, że prezenty na 18. urodziny Juniora już czekają na swój wielki dzień. Do kolekcji dołączą Hammer H1 oraz Mercedes GT. "GTS stoi w garażu. Złoty kolor. Jest jak nowy. Przejeżdżamy rocznie około 400 kilometrów" - chwalił detektyw bez licencji w rozmowie z portalem ShowNews.pl. ZOBACZ TEŻ: Afera z udziałem Rutkowskiego. Chodzi o alimenty na nieślubnego syna. "Wyniknął z tego dzieciak"