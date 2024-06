Maciej Stuhr nie może narzekać na brak kolejnych propozycji filmowych i serialowych. Niedawno aktor powrócił do "Belfra", hitu Canal+, w którym przed laty grał nauczyciela języka polskiego. W trzecim sezonie produkcji Stuhr ponownie pokazał, że jest w formie. Niedawno aktor miał okazję być prowadzącym gali Orły 2023, na której wręczane były prestiżowe nagrody filmowe. Stuhr słynie ze swojego humoru i luźnego podejścia do "zadań specjalnych". Wydawać by się mogło, że organizatorzy podjęli świetną decyzję. Aż tu nagle... wjechał tekst o aferze z ojcem, o której niedawno rozpisywały się wszystkie media. W galerii na górze strony znajdziesz zdjęcia Macieja Stuhra i jego ojca. Podobni?

Maciej Stuhr przesadził? Zadrwił z ojca na oczach wielu ludzi

Podczas zeszłorocznej gali Orłów 2023 największą popularnością cieszył się film "IO" Jerzego Skolimowskiego. To historia o ośle, który przemierza Europę i spotyka na swojej drodze mnóstwo ciekawych ludzi. Kiedy Stuhr zaczął mówić o filmie, nieoczekiwanie nawiązał do afery ze swoim ojcem, który lata temu użyczył swojego głosu osłowi ze "Shreka". "Znam aktora, który znakomicie podłożył kiedyś głos pod osiołka. Państwo się domyślają, o kim mowa. Można powiedzieć: najsłynniejsze 07 w historii polskiego kina od czasów porucznika Borewicza. Któż z was nie chciałby zagłosować na niego w kategorii osioł roku?" - mówił. O co dokładnie chodziło?

Jerzy Stuhr z poważnymi problemami po wypadku samochodowym

Jakiś czas temu media rozpisywały się o stłuczce aktora, która wydarzyła się pod wpływem alkoholu. "Bardzo żałuję i przepraszam, że wczoraj podjąłem tę najgorszą w moim życiu decyzję o prowadzeniu samochodu. (...) Chciałem zapewnić, że wbrew doniesieniom medialnym, nie zbiegłem z miejsca zdarzenia, lecz zatrzymałem się na życzenie jego uczestnika i razem oczekiwaliśmy na przyjazd policji" - pisał wtedy w oświadczeniu. Stuhr został ukarany trzyletnim zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych. Musiał także zapłacić karę w wysokości 12 tys. złotych. ZOBACZ TEŻ: Maciej Stuhr po występie przekazał tragiczne wieści. Zmarł bohater jego filmu. "Brak słów"