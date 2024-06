Strój księżnej Kate miał ukryty przekaz. Jego znaczenie ściska za serce

Księżna Kate po wielu miesiącach pokazała się publicznie podczas uroczystości Trooping the Colour na cześć króla Karola III. Dla wielu Brytyjczyków i fanów royalsów na całym świecie była to okazja, żeby zobaczyć księżną Walii, która wycofała się z pełnienia publicznych obowiązków, po tym, jak rozpoczęła leczenie choroby nowotworowej. Stylizacja księżnej Kate zachwyciła wielu komentatorów. Teraz okazuje się, że miała ukryte znaczenie. Wszystko dla wsparcia osób, które zmagają się z nowotworami.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjczycy powiedzieli nam, co sądzą o Harrym i Meghan

Księżna Kate zachwyciła stylizacją. Wybór kolczyków nieprzypadkowy

Tuż przed uroczystościami Trooping the Colour księżna Kate opublikowała na oficjalnym profilu na Instagramie oświadczenie, do którego dołączone było zdjęcie, do którego zapozowała na tle zieleni. Kate założyła parę dżinsów, elegancką marynarkę, T-shirt, ale uwagę komentatorów skradła para kolczyków z pereł od Annushki. Dyskretne perłowe kolczyki były już wielokrotnie zakładane przez księżną, począwszy od 2012 roku. Tym razem jednak nabrały symbolicznego znaczenia. Co ważne, dzień później, podczas ceremonii Trooping the Colour, Kate także zdecydowała się na kolczyki z pereł. Perły w symbolice mają przynosić szczęście, a pamiętajmy, że księżna jest w czasie rekonwalescencji. Jak stwierdzili jubilerzy z Marahlago w rozmowie z Mirror, perły mają także "zmienić coś negatywnego w pozytywnego". Obserwatorzy spekulują więc, że Kate zdecydowała się na nie, żeby tym samym ukłonić się wszystkim osobom zmagającym się z chorobami nowotworowymi.

Ekspert zachwycony stylizacją księżnej Kate: Zdecydowała się na ponadczasowe połączenie

Przypomnijmy, że ponadczasową stylizację księżnej Kate ocenił także redaktor modowy i stylista, Michał Musiał. Uznał, że do wyboru księżnej Walii nie można się przyczepić. - Księżna Kate tym razem postawiła na ponadczasową elegancję. Zdecydowała się na ponadczasowe połączenie czerni i bieli. Trzeba przyznać, że wyszła ma tym doskonale. Ołówkowa sukienka podkreśliła sylwetkę (...). Nie bez znaczenia okazały się także dodatki - fantazyjny kapelusz, geometryczna torebka i ponadczasowe białe szpilki sprawdziły się doskonale. Patrząc na Kate, trudno do czegokolwiek się przyczepić. Jest nowocześnie i minimalistycznie, a jednocześnie bardzo stylowo i z pazurem - powiedział Plotkowi Michał Musiał.