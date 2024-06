Fani serialu "Alternatywy 4" doskonale pamiętają satyryczny wątek z robotem o nazwie "Ewa 1", który w produkcji Stanisława Barei został stworzony po to, by zamiast ludzi stał w powszechnych kolejkach w PRL-u. Mało kto jednak wie, że w maszynę wcielała się aktorka pantomimiczna - Wanda Kozera-Hyży. Kobieta przez lata nie udzielała wywiadów na temat swojej słynnej postaci. Wyjątek zrobiła w 2013 roku, gdy opowiedziała po dekadach szczegółowo o pracy w słynnej produkcji. Co ciekawe, niedawno pokazała swoje nowe zdjęcie. W "Alternatywach 4" nie można było zobaczyć jej twarzy, bo robot Ewa krył się pod specjalną maską, który był odlewem jej "prawdziwej" twarzy. To niebywała okazja, by zobaczyć, jak słynny robot "Ewa 1" wygląda naprawdę!

Robot Ewa z serialu "Alternatywy 4" zdradza kulisy swojej pracy

Po latach Wanda Kozera-Hyży stwierdziła, że nigdy nie żałowała, że zagrała u Barei w masce. Zdradziła też kulisy serialu z jej perspektywy, o których wcześniej nikt nie mówił. Wszyscy skupiali się na głównych gwiazdach produkcji, jak np. Roman Wilhelmi, Wojciech Pokora, Kazimierz Kaczor, Stanisława Celińska, Witold Pyrkosz i Zofia Czerwińska, a nikt nie rozpisywał się o wyjątkowych, ale znaczących epizodach. Sama później nie odcinała kuponów od swojego słynnego angażu. - Cóż zrobić, takie były wymogi, taka była scena do zagrania. Miałam zagrać robota, reżyser chciał więc, by moja twarz nie była "żywa", by do złudzenia przypominała martwą maskę. Tyle tylko, że nikt w ekipie nie miał za bardzo doświadczenia, jak to zrobić, by taki efekt uzyskać. Początkowo smarowano mi twarz rozbełtanym, surowym jajkiem i czekano, aż zaschnie. Nic z tego, wszystko się kruszyło - wyznała aktorka w wywiadzie dla lokalnej gazety "Południe Głos Mokotowa".

"Alternatywy 4". Scena wypadku robota kolejkowego "Ewa 1"