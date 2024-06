W ostanim czasie dużo się działo na linii Chajzer-Książulo. Znany twórca internetowy zrecenzował kebaba prezentera, który nie do końca przypadł mu do gustu. Oburzony właściciel po usłyszeniu noty od youtubera najpierw obraził go, a potem przeprosił. Finalnie panowie wzbudzili zainteresowanie jednej z federacji freak fightowych, która bardzo chciałaby zobaczyć ten duet w oktagonie. Prezenter jest zachwycony pomysłem, a Książulo? Nie do końca.

Książulo odmówił freakom. Propozycja przyszła kilka godzin po przeprosinach od Chajzera

- Recenzja jest tak samo do du**, jak sam jej autor - tak o filmie youtubera o kebabie mówił znany prezenter w rozmowie z Radiem Opole. Chwilę później postanowił posypać głowę popiołem. "Uwaga, będzie bez chajzerowania, a to jakaś nowość, więc warto przeczytać do końca. Pragnę serdecznie przeprosić pana Książula. Po męsku, krótko i konkretnie. Moje słowa były… "z d**y"" - napisał na Instagramie. Książulo odniósł się do sprawy, mówiąc dodatkowo o tym, jakie zainteresowanie wywołało to spięcie.

Po nieszczęsnym wywiadzie pojawiły się przeprosiny. Kilka godzin później dostałem ofertę od jednej z federacji freakfightowej i pierwsza kwota, jaką zaproponowano mi za walkę, to półtora miliona

- zdradził twórca internetowy.

Książulo szczerze o Chajzerze. "Bez wątpienia bardzo mu na tym zależy"

Prezenter już wcześniej zdradził, że zaproponowano mu walkę z youtuberem. - Nie chciałem leakować, że to właśnie Chajzer był zaproponowanym przeciwnikiem dla mnie, po prostu chciałem być fair, ale Chajzer się sam z tym tematem powystrzelał - kontynuował Książulo, mówiąc o przyczynach tworzenia oświadczenia ws. walki. - Bez wątpienia bardzo mu na tym zależy. Nie odpisałem, więc odpowiem tutaj. Walki nie będzie, tak jak kiedyś mówiłem, nie chcę wchodzić do freaków i na tę chwilę nie przekonuje mnie półtora miliona, ani dwa miliony, bo taką stawkę też usłyszałem - dodał. Sam Chajzer postrzega propozycję walki z twórcą internetowym jako "hit roku". Nie krył podekscytowania wątkiem w rozmowie z Przeglądem Sportowym. - Freak fighty to dla mnie coś zupełnie nowego i chciałbym spróbować w nich swoich sił, podobnie jak było to w przypadku mojego występu w "Tańcu z Gwiazdami". Nic nie wiedziałem o tańcu, a bawiłem się fenomenalnie. Teraz będzie mniej grzeczni - wyjaśnił. Kadry z najnowszego filmu Książula znajdziecie w galerii.