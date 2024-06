Nastał dzień, na który czekało naprawdę wielu internautów. Nie chodzi bynajmniej o to, że 11 czerwca były Minister Edukacji Narodowej, a obecnie poseł z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Czarnek obchodzi 47. urodziny. To właśnie tego dnia polityk otrzymał prezent, o którym głośno było w mediach kilka miesięcy temu. Zobaczcie, na co mógł liczyć.

Przemysław Czarnek otrzymał wyjątkowy prezent. Podarowali mu go Michał Marszał i Make Life Harder

W styczniu Michał Marszał i Jakobe Mansztajn z Make Life Harder, którzy prowadzą niezwykle popularne profile na Instagramie - kolejny rok z rzędu zorganizowali plebiscyt na "Dzbana roku". Nagrodę przyznaje się osobie, której działania i słowa na przestrzeni roku nie były, eufemistycznie rzecz ujmując, zbyt mądre i przemyślane. Drugi raz zaszczytną nagrodę internauci przyznali Przemysławowi Czarnkowi, który pokonał w finale Grzegorza Brauna. Jak tę rewelację skomentował zwycięzca? "Takie nieskuteczne obrażanie jest wyłącznie nobilitacją, jeśli robią to lewacy. Gdyby oni mnie chwalili, to zapadłbym się pod ziemię ze wstydu. Tego rodzaju rzeczy, to jest dla mnie pieszczota i nobilitacja" - stwierdził podczas posiedzenia komisji śledczej ds. wyborów kopertowych.

"Postawię sobie ten dzban w biurze poselskim na biurku i będę przy nim nagrywał filmy" - zapowiadał Czarnek podczas rozmowy z Robertem Mazurkiem w programie "Godzina Zero". Polityk w końcu otrzymał zapowiadany od kilku miesięcy prezent. Marszał i Mansztajn osobiście pojechali do Lublina, by zostawić prezent w biurze poselskim Czarnka. Odlew pojawił się w też w Sejmie. Zdjęcia samego dzbana, jak i relację z jego wręczania, zobaczycie w naszej galerii na górze strony. Polityk nie pojawił się na przekazaniu statuetki.

Dziś urodziny Przemysława Czarnka. Długo czekaliśmy na ten dzień, by zawieźć mu w prezencie statuetkę 'Dzbana Roku'. Jedną do biura poselskiego do Lublina, a drugą dla pewności do sejmu. Mamy czerwiec, a pan poseł usilnie pracuje na kolejną nagrodę. Nie mówimy więc żegnaj, Przemysławie - a do zobaczenia!

Internauci rozbawieni sytuacją. Tak skomentowali prezent dla Czarnka

Fani obu profili byli zachwyceni samym pomysłem. Wykonawcami tego dzieła są rzeźbiarze z pracowni Laskowski - Sandecki. W komentarzach mogliśmy przeczytać, co internauci sądzą o całej akcji. "Nie każdy bohater nosi pelerynę", "Przemysław Czarnek - człowiek, który został dzbanem", "Mam nadzieję, że dumnie ja postawi u siebie w gabinecie" - czytamy pod postem. O skomentowanie sprawy pokusiła się także Karolina Korwin Piotrowska - "Dzban to brzmi dumnie".

