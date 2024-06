Mama Macieja Musiała kilka tygodni temu stała się bohaterką medialnych nagłówków. Wszystko za sprawą jej gościnnego występu w "Tańcu z gwiazdami", podczas którego wraz z synem zatańczyła jive'a. Ostatnio mama aktora pochwaliła się natomiast w mediach społecznościowych radosną wiadomością. Okazuje się, że Anna Musiał jest już po ślubie. Na Instagramie pochwaliła się obrączką.

Mama Macieja Musiała wyszła za mąż. Pochwaliła się obrączką. "Moje horyzonty są szersze"

Anna Musiał od czasu do czasu pojawiała się na Instagramie Macieja, jednak dotychczas unikała mediów. W 2014 roku rozwiodła się z Andrzejem Musiałem i skupiła się na karierze syna. Szerszej publiczności dała się poznać dzięki gościnnemu występowi w "Tańcu z gwiazdami". Później mama aktora udzieliła także wywiadu TV Republika, w którym opowiedziała o relacji z synem. Anna Musiał jest również aktywna na Instagramie, gdzie zgromadziła niemal 20 tysięcy internetowych fanów. Ostatnio podzieliła się ze swoimi obserwatorami radosną nowiną. Mama celebryty stanęła bowiem na ślubnym kobiercu. Świeżo upieczona żona pochwaliła się też obrączkami i pokazała kadr, na którym widać dłoń jej męża. Nie zdecydowała się jednak na to, by ujawnić, kim jest jej ukochany czy pokazać jego twarz. Zdjęcia opublikowane przez Annę Musiał znajdziecie w naszej galerii.

Podziękowanie za wszystko, co się wydarzyło. Niespodziewanie, nieoczekiwanie, po ludzku nie do pomyślenia, wymyślenia, zaplanowania. A po Bożemu według obietnicy: zaufaj, jestem z tobą, widzę, mam plan, u mnie wszystko jest możliwe. Moje horyzonty są szersze, niż myślicie, a moja miłość przekracza wasze wyobrażenia

- napisała na Instagramie.

W komentarzach pod postem fani pospieszyli z gratulacjami. "Pięknie, wszystkiego najpiękniejszego dla was!", "Samych wspaniałości! Dajesz nadzieję ", "Gratulacje! Wszystkiego najlepszego", "Coś pięknego… gratulacje" - pisali internauci.

