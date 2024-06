Jak ten czas szybko leci! Najmłodszy syn Małgorzaty Rozenek-Majdan skończył właśnie cztery lata. "Jesteś naszym cudem. Kochamy cię najmocniej" - pisała celebrytka w poście. Do wpisu dołączyła nagranie, na którym uchwyciła najważniejsze momenty z rodzinnej imprezy urodzinowej. Był tort, były tematyczne czapki (nawet na głowach psów). Henio wyglądał na zadowolonego. Wyjątkowy nastrój udzielił się również pozostałym członkom rodziny. Fragmenty z nagrania znajdziecie w galerii na górze strony. Trzeba przyznać, że dzieje się na nim naprawdę dużo.

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek-Majdan wspomina Dzień Matki. Mówi o strasznym komentarzu w stronę Chodakowskiej

Czwarte urodziny Henia! Tak bawili się Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan

W pierwszych sekundach nagrania widzimy Henia na rękach taty, który jest wyraźnie zaskoczony pokaźnym tortem urodzinowym. Głównym motywem były samochody wyścigowe i "Psi patrol". Potem maluch zdmuchuje świeczki i następuje istne szaleństwo. Wszyscy zasypują go całusami. Rozlegają się oklaski, a potem Henio zaczyna krążyć wokół tortu. Kilka kolejnych całusów skrada Małgorzata. Przez pewien czas widzimy również psy, które także noszą urodzinowe czapki. Nagle kadr się zmienia i w kamerze widzimy Radosława z synem. Oboje wystawiają siwe języki. Prawdopodobnie zdążyli się już dostać do tortu, który wyglądał naprawdę smakowicie. W komentarzach zaroiło się od słów zachwyconych internautów.

Radosław Majdan z chłopakami Fot. @m_rozenek/ Instagram

Internauci pod ogromnym wrażeniem rodzinnych kadrów u Majdanów. Henio ma szczęście

Fani Majdanów byli zachwyceni niespodzianką, którą rodzice przygotowali dla Henia. Część z nich zwróciła uwagę, że maluch ma ogromne szczęście być w tak wspaniałej rodzinie. "Przecudny chłopczyk. Przy takiej kochającej rodzinie na pewno będzie szczęśliwy, czego mu życzę z całego serca", "U was to ciągle urodzinki, ale duża rodzina, to dużo imprez. Piękny tort. Wszystkiego najlepszego", "Ale pięknie, cudowny torcik. Wszystkiego najpiękniejszego dla Henia" - pisali.