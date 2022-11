"Chłopaki do wzięcia" to show Polsatu, w którym osoby z małych wsi i miasteczek szukają miłości na całe życie. W najnowszym odcinku jeden z uczestników - Henryk postanowił w niecodzienny sposób oświadczyć się Marii, do której przez większość czasu zwracał się per "pani". Pretekstem do tego typu wyzwania było sytuacja, która miała miejsce między nim, a Marią. Henryk w pewnym momencie ukląkł przed wybranką serca, żeby wyczyścić jej buty. To, co nastąpiło później, było już wielkim zaskoczeniem.

"Chłopaki do wzięcia". Nietypowe zaręczyny. To mógł zrobić tylko Henryk. Reakcja Marii? Bezcenna!

Od samego początku relacja między Henrykiem, a Marią była dość skomplikowana. Mężczyzna dawał bardzo wiele trudnych zadań wybrance serca, który zdaniem internautów wykonywała polecenia jak jego pracownik, niż kobieta, którą darzy uczuciem. W ostatnim odcinku postanowiła jednak radykalnie zmienić sytuację i poprosiła mężczyznę, żeby wyczyścił jej buty. Henryk uklęknął i dodał, że teraz mógłby się Marii oświadczyć.

Nie mam pierścionka zaręczynowego! Zaręczyn jeszcze nie było pani Marysiu - podkreślił.

Maria jednak nie była zszokowana zachowaniem Henryka i okazuje się, że przyjęła "oświadczyny" mężczyzny. W późniejszej wypowiedzi przyznała, że jest teraz oficjalnie narzeczoną:

No może być. Niech tam będzie, że w sumie narzeczony, narzeczona. Może być i tak. Mnie tam w sumie nie przeszkadza - podkreśliła.

Co myślicie o zachowaniu kobiety? Postąpiła słusznie?