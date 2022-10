Za kilka dni do sprzedaży trafi autobiografia Matthew Perry'ego "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", w której aktor między innymi wraca do czasów, gdy był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Oprócz tego wspomina również swoje związki i opowiada o relacjach z przyjaciółmi, do których grona zdecydowanie nie należał Keanu Reeves.

Co Matthew Perry napisał o Keanu Reevesie?

W publikacji kilkukrotnie pojawiły się uszczypliwe uwagi skierowane w stronę gwiazdy "Matriksa". W jednym z fragmentów Perry wspomina swoich przyjaciół: Rivera Phoeniksa i Heatha Ledgera, którzy zmarli w młodym wieku. Nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie słowa, którymi zakończył swoje przemyślenia.

River był wspaniałym człowiekiem, wewnątrz i na zewnątrz. Zbyt wspaniałym na ten świat, jak się okazało. Zawsze uważałem, że w młodym wieku odchodzą na ogół naprawdę utalentowani faceci. Dlaczego, pytam, tacy ludzie jak River Phoenix i Heath Ledger umierają, a Keanu Reeves wciąż żyje wśród nas?

To jednak nie koniec dziwnych komentarzy pod adresem Reevesa. W innym fragmencie możemy przeczytać:

Wybiłem dziurę w ścianie garderoby Jennifer Aniston, gdy dowiedziałem się o śmierci Chrisa. Tymczasem Keanu Reeves wciąż krąży wśród nas.

Matthew Perry przeprasza Keanu Reevesa

Jeszcze przed premierą książki Perry opublikował oświadczenie, w którym wyjaśnił, że wcale nie jest przeciwnikiem Reevesa i przeprosił za swoje słowa.

Właściwie jestem wielkim fanem Keanu. Po prostu wybrałem przypadkowe imię, mój błąd. Przepraszam. Powinienem zamiast jego nazwiska użyć własnego imienia - czytamy w cytowanym przez magazyn "People" oświadczeniu.

Autobiografia Matthew Perry'ego "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing" w sklepach pojawi się 1 listopada 2022 roku.

