Miły ksiądz z TikToka mówi o Halloween. Nie tego spodziewali się użytkownicy

Ksiądz Sebastian Picur to prawdziwie nowoczesny duchowny. Za namową wiernych i uczniów założył konto na Instagramie, YouTubie i TikToku. Na tej ostatniej platformie obserwuje go ponad 500 tys. osób. Decyzja o publikacji filmików była spowodowana tym, że media społecznościowe są obecnie narzędziem dotarcia do wielu młodych ludzi. W krótkich filmikach opowiada o wierze, Ewangelii, a także porusza tematy takie jak ateizm czy Halloween.

Ksiądz wypowiada się na temat Halloween. W komentarzach burzliwa dyskusja

31 października obchodzone jest Halloween. Amerykańskie święto coraz częściej gości w polskiej kulturze. W sklepach można nabyć kostiumy, dekoracje, a także tematyczne słodycze. Na ulicach tego dnia można zobaczyć dzieci zbierające cukierki, starsi też biorą udział w przebieranych imprezach. Święto to nie należy jednak do katolickich zwyczajów i jest potępiane przez Kościół. Polacy od lat obchodzą za to Wszystkich Świętych, które przypada 1 listopada oraz Zaduszki 2 listopada. Księża i Kościół organizują wtedy atrakcje związane z chrześcijańskimi obchodami. Są to przeróżne bale czy procesje, gdzie wierni mogą przebrać się za świętych.

Zachodnie święto nadal kusi znaczną część Polaków. Do sprawy postanowił odnieść się kapłan z TikToka. Ksiądz Sebastian Picur odpowiedział na pytanie, czy katolik może w Halloween zorganizować imprezę ze znajomymi.

Osobiście odradzam imprezę w stylu Halloween. W Halloween jest dużo motywów sprzecznych z chrześcijaństwem. Macie pomysł na alternatywę? - odpowiedział ksiądz, a także zapytał obserwujących, czy znają inny sposób na świętowanie dnia zmarłych.

W komentarzach pod filmikiem wiele zapewne młodych osób nie zgodziło się ze zdaniem kapłana. Uważają, że nie ma nic złego w zbieraniu słodyczy przez dzieci. Jedna z osób nawiązała także do tradycji ubierania choinki w Boże Narodzenie.

Nigdy nie zrozumiem, co jest złego, gdy ktoś się przebierze i pozbiera cukierki, dobrze się przy tym bawiąc.

Dla mnie Halloween to taka sama impreza kostiumowa jak karnawał. Nie widzę w tym nic złego.

Ja tylko po cukierki chodzę i chce spędzić czas z przyjaciółmi.

Oprócz tego typu komentarzy znalazły się też odpowiedzi na zadane w filmiku pytanie księdza. Większość z nich uważa, że alternatywą jest bal Wszystkich Świętych.