Sara Egwu James, młodziutka polska wokalistka, która szturmem podbija teraz USA, wystąpiła w nocy polskiego czasu z wtorku na środę w "America's Got Talent". Najpierw zdobyła serca amerykańskich jurorów w eliminacjach - Simon Cowell przycisnął słynny "złoty przycisk", który automatycznie dał Sarze przepustkę do półfinału. A w półfinale zaśpiewała "Rocketman" tak, że trafiła do finału show.

Sara James na chwilę przed finałem w amerykańskim "Mam Talent" zwróciła się do fanów

Sara James zaśpiewała w finale "America's Got Talent". Co mówią komentarze widzów?

Finałowy występ Sary już za nami, jednak wyniki poznamy dopiero za kilkanaście godzin. 14-latka wykonała najgorętszy utwór ostatnich miesięcy - "Running Up That Hill" Kate Bush. Nie ma wątpliwości, że fani "Stranger Things" oddadzą dzięki temu głosy właśnie na Sarę, ale jak postąpią pozostali? Sprawdziliśmy komentarze pod występem nastolatki.

Wspaniały utwór, w jej wykonaniu zabrzmiał lepiej, niż oryginał!

Jest fenomenalna! Ma więcej klasy i śpiewa lepiej, niż jakakolwiek obecna gwiazdka pop, które znamy i kochamy.

Zwyciężczyni.

Zyskuje z każdym kolejnym występem. Nawet gdyby nie wygrała (a powinna wygrać!), widzimy NARODZINY GWIAZDY!

Jeśli to nie są ekstatyczne reakcje, to co nimi jest? Głosy widzów są o tyle ważne, że teraz, w ostatnim etapie, to właśnie one decydują, kto zwycięży w programie. Sara James nie jest oczywiście jedyną wykonawczynią, która trafiła do finału kultowego show. O milion dolarów walczą również: brzuchomówczyni, grupa taneczna, tancerka na rurze, trio śpiewaków operowych, stand-uper, magik, wokalistka o potężnym głosie (i nie mówimy tu o Sarze), jeszcze jeden magik, miły pan muzyk z gitarą i saksofonista. W przypadku polskiego "Mam Talent!" widzieliśmy już różne rzeczy, ale historycznie to właśnie wokaliści wygrywali najczęściej. Trzymamy kciuki za Sarę - sama jest jak milion dolarów i miło by było, gdyby ten prawdziwy trafił właśnie do niej.