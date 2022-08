25 sierpnia obyła się impreza TVN-u, na której zaprezentowano najnowszą ramówkę stacji. Na czerwonym dywanie nie zabrakło największych gwiazd TVN-u. Wyemitowano także nagranie, którego bohaterem był Simon Cowell. Władze stacji poprosiły jurora "America’s Got Talent" o kilka słów na temat Sary James.

Simon Cowell zachwycony Sarą James. "Wasz skarb narodowy"

Sara James dotarła do ścisłego finału "America’s Got Talent". Simon Cowell podczas programu nie krył, że jest zachwycony talentem młodziutkiej wokalistki z Polski. To on przycisnął złoty przycisk, zapewniając tym samym James miejsce w półfinale. Jeden z jej ostatnich występów nazwał nawet zwycięskim i nie krył po nim wzruszenia. Juror zgodził się też wypowiedzieć na temat talentu 14-latki na antenie TVN24, podczas ramówki stacji TVN.

Sam Simon Cowell postanowił wygłosić kilka słów orędzia do powstającego z kolan narodu polskiego - zapowiedział go Marcin Prokop.

Z widowni dało się usłyszeć śmiech. Chwilę później wyemitowano nagranie, którego bohaterem był angielski łowca talentów.

Cześć Polsko! Przede wszystkim chciałbym wam podziękować za Sarę James. To wasz skarb narodowy - zaczął.

A później dodał:

Jestem bardzo podekscytowany, że macie polską wersję "Mam talent!". Teraz już wiem na pewno, że Polska ma talent! Sam jestem częściowo Polakiem - zdradził.

Po krótkim wystąpieniu Cowella widownia nie ustawała w oklaskach.

