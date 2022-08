Piotr Kraśko od dwóch lat jest gospodarzem "Faktów" TVN. W połowie czerwca pojawiła się informacja o tym, że dziennikarz przez problemy ciśnieniowo-krążeniowe trafił do szpitala. Według Wirtualnych Mediów ma on przebywać na zwolnieniu do końca sierpnia. Serwis relacjonował spekulacje o tym, że dziennikarz już nie wróci do stacji. Wszystko przez problemy prawne, o których rozpisywały się media. Miał on zalegać z płaceniem podatków, a oprócz tego prowadził samochód bez prawa jazdy, które stracił w 2014 roku, a wcześniej w 2009 r.

TVN zabiera głos w sprawie Piotra Kraśki

Na Twitterze stacji właśnie ukazało się oświadczenie dotyczące ostatnich doniesień Wirtualnych Mediów. Na korytarzach TVN-u miało się dyskutować o tym, że Piotr Kraśko również we wrześniu nie pojawi się w "Faktach", a być może zniknie na stałe. Władze dementują te plotki i podają, że dziennikarz przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Piotr Kraśko przebywa na zwolnieniu lekarskim, w Faktach TVN i TVN24 trzymamy kciuki i czekamy na jego powrót do zdrowia. Informacje o rzekomych decyzjach stacji są nieprawdziwe - czytamy na Twitterze TVN.

Wszystko wskazuje na to, że pomimo licznych spekulacji dziennikarz może wrócić do pracy, kiedy jego stan zdrowia się polepszy.

Piotr Kraśko jest związany ze stacją od 2016 roku. Dziennikarz początkowo prowadził "Dzień dobry TVN" i "Fakty o świecie" w TVN24 BiS. Od lipca 2020 r. prowadzi "Fakty" TVN. Relacjonował m.in. najważniejsze konflikty zbrojne oraz amerykańskie wybory prezydenckie.