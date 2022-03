Bądź na bieżąco. Więcej o Oscarach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Anna Dzieduszycka gra główną rolę w nominowanym do Oscara filmie "Sukienka". Od kilku dni przebywa w Los Angeles, gdzie wspólnie z reżyserem Tadeuszem Łysiakiem promują krótkometrażową produkcję. W poniedziałek 7 marca odbył się 94. lunch dla nominowanych do nagród Akademii. Aktorka spotkała na nim swojego idola.

Polska aktorka pochwaliła się zdjęciem z hollywoodzkim przystojniakiem

28 marca czeka nas 94. ceremonia rozdania Oscarów w Los Angeles, podczas której dowiemy się, do kogo powędrują te prestiżowe nagrody. Kolejny raz mamy polski akcent w Hollywood. Tadeusz Łysiak jest bowiem nominowany w kategorii "najlepszy krótkometrażowy film fabularny" za swoje dzieło "Sukienka", a Janusz Kamiński za zdjęcia do produkcji "West Side Story".

Anna Dzieduszycka gra główną rolę w filmie "Sukienka". Od kilku dni jest w Los Angeles, gdzie wspólnie z reżyserem Tadeuszem Łysiakiem promują krótkometrażową produkcję. Biorą udział w przyjęciach i pokazach filmowych.

W poniedziałek 7 marca oboje wzięli udział w 94. lunchu dla nominowanych. Na sali były same znakomite nazwiska Hollywood, w tym Kristen Stewart, Penelope Cruz i Javier Bardem, a także Bradley Cooper. To z tym ostatnim udało się zrobić zdjęcie polskiej aktorce. Pochwaliła się nim w mediach społecznościowych.

Jedno z moich marzeń odhaczone - napisała w opisie.

