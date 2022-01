Harry Styles

Cztery sutki na ciele człowieka? Tak, to możliwe! Ich posiadaczem jest chociażby Harry Styles, który w 2017 wyznał w wywiadzie, co wyróżnia go na tle innych śmiertelników. Więcej niż dwa sutki to oczywiście efekt biologicznych anomalii - w pierwotnej fazie pewne komórki mogą migrować w dół klatki piersiowej i tworzą plamki, które wyglądają jak sutki.

REKLAMA

Harry Styles jest nosicielem czterech sutków. Jeden z nich wygląda jak pieprzyk, ale drugi wygląda jak miniaturowa wersja normalnego! Eastnews

Winnie Harlow

Kiedyś miała wiele nieprzyjemności w związku z jasnymi łatami występującymi na ciele, dziś jamajsko-kanadyjska modelka wie, że to nic złego. Wręcz przeciwnie, pokochała swój nietypowy wygląd, który nie przeszkodził jej w zrobieniu światowej kariery.

Winnie Harlow Agencja Gazeta

Seal

Fani Seala przez wiele lat spekulowali, dlaczego ich idol ma na twarzy liczne blizny. Okazuje się, że muzyk cierpi na toczeń rumieniowaty krążkowy.

TRU to przewlekła choroba autoimmunologiczna, w której układ odpornościowy atakuje komórki i tkanki organizmu, wywołując stan zapalny oraz prowadząc do uszkodzenia tkanek. TRU może zająć dowolną część ciała, jednak najczęściej uszkadza serce, stawy, skórę, płuca, naczynia krwionośne, nerki oraz układ nerwowy - czytamy na stronie UCB.

Seal East News

Daniela Ruah

Daniela Ruah to amerykańsko-portugalska aktorka, którą więcej osób kojarzy właśnie przez fakt posiadania nietypowej cechy - różnych kolorów oczu!

Daniela Ruah East News

Cameron Diaz

Myśleliście, że czerwone policzki Cameron Diaz to efekt różu lub zawstydzania się aktorki? Byliście w błędzie, gwiazda na co dzień wygląda właśnie tak jak na poniższym zdjęciu, ponieważ ma trądzik różowaty.

Cameron Diaz East News

Joaquin Phoenix

Znany z roli Jokera Joaquin ma z kolei rozszczep wargi - blizna na górnej wardze powstaje na skutek mutacji w genie BMP4.

Joaquin Phoenix https://www.instagram.com/joaquinphoenixv/