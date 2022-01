Więcej artykułów o życiu gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Natalia Siwiec przez ostatnie lata bardzo często jeździła na wakacje do Meksyku. Gwiazda bez skrępowania pokazywała zdjęcia z luksusowych hoteli i domków przy plaży, dając do zrozumienia fanom, że egzotyczne Tulum to jedno z jej ulubionych miejsc na ziemi. Z tego właśnie względu modelka postanowiła zainwestować w kupno nieruchomości i niedawno pochwaliła się, że przeprowadza się do Meksyku. Spora willa może robić wrażenie, jednak Natalia Siwiec już od początku ma z nią problemy. Wszystko przez ekipę remontową.

Natalia Siwiec kupiła nieruchomość w Meksyku. Pochwaliła się domem

Natalia Siwiec żali się na fachowców z Meksyku, którzy remontują jej dom

Natalia Siwiec przemyśleniami podzieliła się za pomocą Instagrama. Modelka zaznaczyła, że będzie relacjonować fanom postępy w remoncie domu.

Dzień dobry, kochani, to jest pierwsza mówiona storeczka z tego miejsca. Bardzo dziękuję z wszystkie wiadomości, które od Was dostajemy i od razu odpowiem wam na pytanie, czy pokażemy, jak urządzamy dom: Oczywiście, że pokażemy - zapowiedziała.

Natalia Siwiec kupiła nieruchomość w Meksyku. Pochwaliła się domem Fot. Instagram/ nataliasiwiec.official

Miss Euro 2012 pożaliła się przy tym na meksykańskich fachowców, którzy jej zdaniem, przeciągają swoją pracę w czasie.

Generalnie w Meksyku to tak wygląda, że ostatnio ich 15 minut to sześć godzin... Więc wiecie, musimy się uzbroić w cierpliwość. Właściwie jesteśmy jeszcze na placu budowy, jeszcze wszystko nie jest skończone, ale mamy materace. Mamy na czym spać, mamy kuchnię, więc można przeżyć - zaznaczyła.

Natalia Siwiec pojechała zaszaleć w Turcji, ale coś poszło nie tak

Gwiazda rozwinęła temat.

Panowie próbują rozkminić, dlaczego nie ma prądu w niektórych gniazdkach. Tak już trzy dni rozkminiają... Mam nadzieję, że to rozkminią wkrótce. Nie chciałam panom mówić, żeby mi dali pięć minut spokoju, bo jak tutaj powiesz, żeby wyszli na pięć minutek, to wrócą za cztery godziny... Każda okazja jest dobra do tego, żeby sobie odpocząć - opowiadała.

Mamy nadzieję, że remont w meksykańskiej willi Natalii Siwiec, mimo wszystko, szybko dobiegnie końca i modelka będzie mogła pochwalić się fanom stylowymi wnętrzami.