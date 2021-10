W odcinku "Top Model" z 6 października modelki i modele wzięli udział w nagiej sesji zdjęciowej. Uczestniczką, która podpadła swoim zachowaniem zarówno jurorom, jak i widzom, była Olga. Aspirująca modelka wypowiedziała w stronę swojego partnera - Kacpra - sporo przykrych słów, jednak nie bezpośrednio, a do jurorów, na co szybko zareagowali przyglądający się temu modele i modelki. Po emisji odcinka głos postanowił zabrać sam Kacper, którego dziewczyna doprowadziła do łez.

"Top Model". Kacper reaguje na zachowanie Olgi i apeluje do widzów

Kacper opublikował wpis na InstaStories, w którym podziękował widzom za wsparcie. Zaapelował także do obserwatorów, aby nie hejtowali więcej Olgi. W krótkim "oświadczeniu" modela czytamy:

Dziękuję za wsparcie z waszej strony. Jednocześnie mam prośbę o niehejtowanie Olgi. Dobranoc.

Top Model, Kacper fot. Instagram @kacper_jasinski7

Olga od początku sesji zdjęciowej narzekała na warunki i partnera, z którym przyszło jej pracować. Kiedy jury zapytało modelkę, o co właściwie chodziło i czemu praca z chłopakiem układała się bardzo ciężko, odpowiedziała, że Kacprowi... śmierdzi z buzi:

Ja się nie czułam wcale komfortowo na tej sesji. Strasznie śmierdzi mu z buzi, albo ma jakieś inne defekty - mówiła Olga na panelu, tłumacząc się później szczerością.

Widzowie byli wzburzeni grubiańskim zachowaniem Olgi. Po emisji odcinka, na profilach społecznościowych programu "Top Model" zawrzało. Widzowie show zarzucili Oldze brak profesjonalizmu, a przede wszystkim chamstwo. Skrytykowany przed jurorami Kacper w emocjach popłakał się, co zdołały uchwycić kamery, Olga zaś nie miała sobie nic do zarzucenia. W show stwierdziła, że to szczerość i trzeba mówić pewne rzeczy wprost (choć Kacper wszystko usłyszał, podglądając ocenę Olgi).

Co sądzicie o zachowaniu Olgi?