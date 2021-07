Ponad dwa lata temu Doda ogłosiła, że zajmie się produkcją filmową. Jak postanowiła, tak też zrobiła. Wraz z byłym ukochanym - Emilem Stępniem wyprodukowała film "Pitbull Ostatni pies", a już jesienią na ekrany kin wejdą wyczekiwane "Dziewczyny z Dubaju". Do premiery filmu zostało jeszcze kilka miesięcy, ale artystka nie próżnuje i już zaczyna promocję, i to nie byle gdzie, bo na festiwalu filmowym w Monako!

REKLAMA

Zobacz wideo Doda w „Voice of Poland"? „Chciałabym, żeby obok mnie siedział ktoś, kogo nie lubię"

Doda zachwyca na festiwalu filmowym w Monako i zapowiada nowy projekt

Doda w piątek wyleciała do Monako. Dopiero chwilę później ogłosiła, że to zawodowa podróż, a to ze względu na festiwal filmowy w Monako. Na Instagramie zdradziła fanom, że ma dla nich niespodziankę, o którą nikt by jej nie podejrzewał.

Jestem na festiwalu filmów streamingowych w Monako i Szykuje dla was mega niespodziankę! Nie spodziewacie się tego na PEWNO - pisała wówczas Rabczewska.

Zagadka szybko się rozwiązała. Podczas eventu dedykowanemu platformie UseCrypt Doda ogłosiła rozpoczęcie pracy nad autorskimi warsztatami motywacyjnymi. O szczegółach opowie jeszcze w ten weekend.

Event nie mógł obyć się bez ścianki, na której zagościła również i Doda. Piosenkarka postawiła na elegancką, czarną suknię, którą ozdobiła złotymi dodatkami. Musimy przyznać, że w takim wydaniu prezentuje się świetne. Jesteśmy jeszcze tylko ciekawi, co naszykuje na finałową galę, która odbędzie się w najbliższą niedzielę.

Więcej zdjęć Dody z festiwalu filmowego w Monako zobaczycie w naszej galerii.

Doda przyznała, że miała trzy załamania nerwowe

ZOBACZ TEŻ: Doda o udziale w show TVP. Konflikt ze Steczkowską? Koniec kosy. To zapytaliśmy o Górniak [PLOTEK EXCLUSIVE]