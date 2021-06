Tom Ellis świętuje rocznicę ślubu. Kim jest żona serialowego "Lucyfera"?

Tom Ellis znany jest głównie dzięki roli w hitowym serialu Netfliksa "Lucyfer". Do przystojnego aktora, wcielającego się w głównego bohatera produkcji, wzdychają miliony kobiet i mężczyzn. Sam zainteresowany był już w jednym związku małżeńskim z aktorką Tamzin Outhwaite przez osiem lat, jednak ich relacja rozpadła się poprzez liczne zdrady Toma. Dokładnie dwa lata temu aktor ponownie stanął na ślubnym kobiercu. Właśnie świętuje drugą rocznicę ślubu, czym pochwalił się na Instagramie.

Tom Ellis z serialu "Lucyfer" świętuje rocznicę ślubu

Tom Ellis niedługo po rozwodzie związał się z Meaghan Oppenheimer. Para 2 czerwca 2019 roku powiedziała sobie sakramentalne tak. Na Instagramie aktor świętuje drugą rocznicę ślubu. Przy okazji pochwalił się również zdjęciem z tamtego wyjątkowego dnia.

Szczęśliwej rocznicy mój brakujący kawałku układanki. Kocham Cię bardziej i bardziej - napisał pod zdjęciem.

Żona aktora również nie omieszkała wspomnieć o rocznicy na swoim Instagramie. Podzieliła się zdjęciem z ich pierwszego tańca na weselu.

Kim jest żona serialowego "Lucyfera"?

Drugą żoną Toma Ellisa jest Meaghan Oppenheimer. To amerykańska scenarzystka filmowa i telewizyjna. Pochodzi z Tulsy w stanie Oklahoma. Już tam pracowała przy różnych regionalnych produkcjach teatralnych i programach telewizyjnych. W 2009 roku ukończyła Holland Hall, a następnie New York University Tisch School of the Arts.

