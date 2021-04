Choć Instagram wciąż jest większy od TikToka pod względem liczby użytkowników, to wszystko wskazuje na to, że dni starszego serwisu są już policzone. Kto jest najważniejszy na polskiej scenie TikTokerów? Tych nazwisk i ksywek nie znajdziecie na pierwszych stronach gazet, często również to właśnie TikTok jest ich jedynym i najważniejszym medium, w którym tworzą. Kim są? Sprawdźcie TOP10 pod względem liczby obserwatorów.

TikTok - TOP10 polskich użytkowników

Maria Jeleniewska

Marię Jeleniewską z Poznania można śmiało mianować polską królową TikToka - ma na koncie ponad 12 milionów obserwujących! Do mediów społecznościowych dołączyła w 2016 roku, zamieszczając wówczas pierwsze zdjęcie na Instagramie. Ta zaledwie 19-letnia influencerka ma już na swoim koncie współprace z takimi markami, jak Wedel, Fanta, H&M czy Adidas. Na swoim koncie tworzy głównie krótkie nagrania, z których TikTok od dawna słynie - lipsync i lipdub, ale trzeba przyznać, że nie idzie na łatwiznę i każde jej wideo jest naprawdę przemyślane i dopracowane. Fani na całym świecie to doceniają, dzięki czemu Maria znana jest już nie tylko w Polsce.

Kinga Sawczuk

Kinga pochodzi z miejscowości Przasnysz województwie mazowieckim, liczącej sobie zaledwie 17 tys. mieszkańców. Influencerkę na TikToku śledzi ponad pięć milionów osób, co oznacza... 300 miejscowości wielkości Przasnysza. Gwiazda TikToka podkreśla, że wrzucanie filmików na platformę traktuje jak pracę, która kosztuje ją wiele samodyscypliny. Co prezentuje na swoim kanale? Kinga głównie tańczy, "udaje", że śpiewa i wygląda w tym wszystkim niezwykle uroczo.

Sabina Pawlik

25-letnia TikTokerka z Wodzisławia Śląskiego jest jedną z najpopularniejszych twórczyń na TikToku, gdzie obserwuje ją pięć milionów osób. Jej filmiki są zazwyczaj lifestyle'owe i komediowe, nierzadko przedstawiające różne scenki z życia codziennego. Sabina często doradza także w kwestiach makijażu.

Marlena Sójka

Marley, czyli Marlena Sójka, ma ponad dziewięć milionów obserwatorów. W swoich filmikach często pojawia się jej chłopak i siostra. Influencerka zajmuje się modą i makijażem - jeżeli jesteście zainteresowani podobną tematyką, koniecznie zajrzyjcie na konto Marley.

Twins Style

Najsłynniejsi polscy bliźniacy na TikToku - Hubert i Sebastian. Bracia mają ponad osiem milionów obserwatorów. Ich zabawne i kreatywne filmiki potrafią zgromadzić nawet po 200 milionów (!) odsłon. To sprawia, że coraz więcej marek zabiega z nimi o współpracę, tak jak np. Adidas.

Filip Zabielski

Zabielskiego na TikToku śledzi prawie pięć milionów obserwatorów. Chłopak czuje się świetnie przed kamerą i urzeka naturalnością w swojej twórczości. Uczestniczył także w projekcie Dom TikTokerów, podobnym do Team X oraz Ekipy Frizza.

Krystian Ziętkowski

Krystiana śledzi blisko pięć milionów osób. Sam określa się jako "arcyzabawny fioletowy chłopak”. Kręci zazwyczaj komediowe scenki z życia codziennego i nie stroni od wszelkiego rodzaju internetowych wyzwań.

Ewa Zawada

Ewę możecie kojarzyć już z "The Voice of Poland", którego zajmuje się promocją w internecie. Trzeba przyznać, że dziarska 24-latka ma głowę do biznesu - Zawada wykorzystuje swoją popularność, udzielając… lekcji z internetu. Cena jednej to nawet 400 zł! Jej konto na TikToku śledzi blisko pięć milionów osób.

Kuba Norek

Kuba Norek ma już ponad cztery miliony obserwujących na TikToku. Chłopak aktywny jest również na Instagramie, gdzie chętnie pokazuje się ze swoją dziewczyną - również TikTokerką - Marleną Sójką.

Vanessa

24-letnia Vanessa staje się coraz bardziej rozpoznawalna na TikToku, gdzie ma już ponad cztery miliony obserwujących. Gwiazda internetu chętnie wrzuca swoje fotki na Instagram, gdzie prezentuje wystrzałowe stylizacje.

Poza TOP10: Robert Lewandowski

Do pięknych, młodych i bogatych puka od spodu piękny i bogaty Robert Lewandowski. Najsłynniejszy polski piłkarz na TikToku rośnie w siłę, bo ma już ponad cztery miliony obserwujących. Kto wie, może jeszcze dogoni młodszych od siebie? Na razie TOP10 nad nim ucieka mu każdego dnia.