Jamie Lee Curtis, ceniona amerykańska aktorka, aktywistka i autorka książek dla dzieci, była skazana na sukces niemal od urodzenia. Przyszła na świat w aktorskiej rodzinie. Jej ojciec to słynny hollywoodzki amant, Tony Curtis, który podbił serca widzów w filmie "Pół żartem, pół serio", natomiast matka to Janet Leigh, gwiazda "Psychozy". Jamie Lee Curtis nie myślała jednak o aktorskiej karierze, wręcz przeciwnie. W wywiadzie dla "New Yorkera" mówiła, że marzyła, by zostać policjantką. Kiepsko szło jej w szkole, miała problemy z nauką. Zmieniała szkołę trzy razy w ciągu czterech lat. Życie napisało jej jednak własny scenariusz, a ona w końcu mu uległa.

REKLAMA

Jamie Lee Curtis przerywa milczenie: "Od 20 lat jestem czysta."

Zobacz wideo Dzieci aktorów, które poszły w ślady znanych rodziców

Błyskawiczna kariera

Jamie Lee Curtis zadebiutowała na ekranie w 1978 roku w hitowej produkcji "Halloween". Zagrała główną rolę i błyskawicznie zdobyła popularność. Widzowie pokochali ją za naturalność.

Pamiętam, jak John Carpenter dał mi tylko jedną reżyserską wskazówkę: Chcę, żeby ludzie uwierzyli, że oglądają na ekranie prawdziwą osobę - powiedziała aktorka w jednym z wywiadów.

Ta cenna rada zaowocowała ogromnym sukcesem. Jasne jest, że z takim nazwiskiem Jamie Lee Curtis nie mogła nie zyskać sławy. We wspomnianej wyżej rozmowie z "New Yorkerem" sama przyznała, że nie przepracowała ciężko ani jednego dnia w swoim życiu. Nie musiała latami ubiegać się o jakąkolwiek rolę, walczyć na castingach, wiele ofert pracy miała podanych niemal na tacy. Zdawała sobie sprawę, że debiutancką rolę otrzymała ze względu na znanych rodziców.

Jestem pewna, że dostałam tę rolę, bo byłam córką Janet Leigh i Tony'ego Curtisa. Jeśli masz wybierać między dwiema osobami, wybierz tę, której matka grała w "Psychozie", ponieważ zdobędziesz rozgłos. Nigdy nie zamierzam udawać, że zdobyłam rolę dzięki samej sobie, bo byłam tylko małą dziewczynką, nie wiadomo skąd - powiedziała.

"Zenek". Na planie doszło do molestowania? "Włożył rękę między moje nogi"

Nie oznacza to oczywiście, że niesłusznie to właśnie ją wybierano do odgrywania pierwszoplanowych ról. Jamie Lee Curtis wyróżniała się talentem. Mimo że najpierw okrzyknięto ją mianem "królowej horrorów", ona szybko udowodniła, że radzi sobie także w innym repertuarze i zagrała w takich produkcjach jak "Nieoczekiwana zamiana miejsc", "Ucieczka z Nowego Jorku", "Być doskonałym" czy "Rybka zwana Wandą". Za rolę w tym pierwszym filmie otrzymała nagrodę BAFTA, a za rolę w ostatnim nominowano ją do Złotego Globu i kolejnej nagrody BAFTA. Jeszcze jeden Złoty Glob trafił na jej konto za rolę w filmie "Prawdziwe kłamstwa".

Jamie Lee Curtis ONS

Kompleksy, operacje plastyczne i uzależnienie

Zapewne nikt nie będzie zdziwiony, gdy dowie się, że za kulisami, życie Jamie Lee Curtis wcale nie było usłane różami. W rozmowie z "New Yorkerem" powiedziała, że "nigdy nie była ładnym dzieckiem", "miała szare zęby", ale "nadrabiała poczuciem humoru". Za postawą klasowego wesołka kryła się jednak nieśmiała dziewczynka, która miała mnóstwo kompleksów. W latach 80. mimo sukcesów na koncie zawodowym wciąż się z nimi zmagała. Wtedy też po raz pierwszy oddała się w ręce chirurga plastycznego. Przeszła kilka zabiegów, ale nie była w stanie znieść bólu - ani tego fizycznego, ani psychicznego. Zaczęła zażywać leki, które na lata stały się ukojeniem.

Jamie Lee Curtis przez 10 lat sięgała po opiaty i alkohol. Gdy zrozumiała, że ma problem, poddała się terapii, która dopiero w 1999 zaczęła przynosić efekty. Aktorka nie ukrywała jednak, że była przerażona, gdy zaczęła publicznie opowiadać o swoich zmaganiach. Bała się nagłówków w tabloidach oraz utraty pracy.

Czułam, że moja słabość zostanie ujawniona, a następnie wykorzystana.

Jamie Lee Curtis chciała jednak pomóc innym swoim wyznaniem. Wybrała trzeźwość, gdy przeczytała o innej chorej osobie. Zrozumiała wtedy, że nie jest sama, a wyznanie obcego człowieka pomogło podjąć jej jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Dlatego ujawniła również swoją historię. Od tamtej pory gwiazda angażuje się w akcje charytatywne i wspiera kampanie leczące uzależnienia.

Siostrzeniec Mateusza Morawieckiego pozuje na okładce magazynu LGBT

Wsparcie w rodzinie

W trudnych chwilach Jamie Lee Curtis mogła liczyć na wsparcie męża Christophera Guesta oraz adoptowanych dzieci Annie i Thomasa. To właśnie dzięki córce odkryła w sobie pasję do pisania książek dla dzieci. Annie zainspirowała ją krótkim wspomnieniem, które dotyczyło jej przeszłości. Jamie Lee Curtis zanotowała jedno zdanie, które stało się tytułem książki "When I Was Little: A Four-Year-Old's Memoir of Her Youth". Wypisała wtedy rzeczy, których jej córka nie była w stanie do niedawna zrobić, natomiast teraz już potrafiła. Książka okazała się sukcesem, a Jamie Lee Curtis do tej pory wydała już 15 książek.

Jamie Lee Curtis ONS