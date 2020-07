Kasię Dziurską najczęściej możemy zobaczyć w sportowych stylówkach. Instruktorka fitness na co dzień wybiera luźny i wygodny "look", który jest spójny z wykonywanym przez nią zawodem. Na jej instagramowym profilu królują zdjęcia z sal treningowych i fotografie eksponujące jej wyćwiczone ciało. Tym razem celebrytka postawiła na elegancką kreację, a zmusiła ją do tego wyjątkowa okazja. Dziurska wybrała się razem z narzeczonym, Emilem Gankowskim, na wesele przyjaciół. W czerwonej sukience zrobiła furorę i nawiązała nawet do amerykańskiej mody na nowoczesną pannę młodą.

Ognista kreacja Kasi Dziurskiej

Jeszcze nie tak dawno w socialach Emila Gankowskiego pojawił się wymowny wpis, który sugerował, że niedługo wyruszy w "rejs" ze swoją narzeczoną. Internauci twierdzili, że to zapowiedź zbliżającego się dnia ślubu pary. Okazuje się jednak, że wspomniany rejs rzeczywiście ma związek z imprezą weselną, jednak to nie Kasia i Emil byli nowożeńcami. Popularni trenerzy fitness świętowali zawarcie związku małżeńskiego przyjaciół. Tylko spójrzcie, jak Dziurska prezentowała się w ogniście czerwonej kreacji na pokładzie żaglowca. Niczym nowoczesna panna młoda na amerykańskim weselu!

Wesele, hej! Sto lat najpiękniejszej młodej parze - podpisała fotorelację z wydarzenia.

Impreza weselna odbyła się na samym środku mazurskiego jeziora, a dokładniej na pokładzie sporych rozmiarów żaglowca. Kasia chętnie pozowała do zdjęć z panną młodą, a kolorystyczne zestawienie czerwonej kreacji celebrytki z bielą sukni ślubnej dawało piorunujący efekt. W komentarzach pod fotografiami pojawiło się mnóstwo komplementów na temat stylizacji Dziurskiej, a fanki zalały trenerkę pytaniami, gdzie zakupiła tę seksowną, a zarazem elegancką sukienkę.

