Edyta Górniak napisała list na protest antyszczepionkowców. Poznaliśmy jego treść. Jest dużo o Bogu

Edyta Górniak zaczęła głośno opowiadać, że nie da się zaszczepić na COVID-19. Wypowiedź skomentował jej były partner Piotr Schramm i pochwalał zachowanie diwy. Jednak wiele osób podeszło krytycznie do słów gwiazdy - pełni obaw byli m.in minister zdrowia Łukasz Szumowski czy Katarzyna Bosacka. Wokalistka nie zmienia zdania na temat szczepionek, a nawet napisała list na protest antyszczepionkowców.

Edyta Górniak wspiera antyszczepionkowców

6 czerwca w Warszawie odbył się "Międzynarodowy protest przeciwko przymusowi szczepień", podczas którego został odczytany list nowej przeciwniczki szczepień Edyty Górniak. Na facebookowej stronie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP" pojawił się tekst wokalistki, który został wygłoszony podczas przemarszu. Na próżno szukać poważnych argumentów, popartych badaniami. Za to jest dużo o Bogu, miłości i szczęściu.

Podstawowym, obowiązującym we wszechświecie prawem poza grawitacją, jest miłość. miłość, czyli życie. Życie - czyli witalność, piękno, szczęście, rozwój, równowaga, oddanie, delikatność i szacunek wobec drugiego człowieka. A także rozwaga, balans i sprawiedliwość - czytamy w liście Edyty Górniak.

Żaden człowiek, powtarzam - żaden człowiek nie ma prawa boskiego. Nie ma wiec prawa forsować, ani odbierać poczucia godności i pięknej wartości człowieczeństwa - uważa wokalistka.

Jestem bardzo dumna, że w naszym pięknym kraju jest aż tylu świadomych, inteligentnych, mądrych, dobrych, pracowitych i wrażliwych ludzi. Ufam, że będzie nas coraz więcej. Żyjmy jak najmądrzej i bezpiecznie, w spełnieniu i zdrowiu. Bądźmy przykładem i odwagą także dla zastraszonych - pisze gwiazda.

Nie wyrażam zgody na przymusowe zaszczepienie mnie lub mojego Syna przeciwko COVID-19 - kwituje Edi.

Prezentując takie podejście do szczepionek, Edyta Górniak dołączyła do grona celebrytów głoszących prawdę objawioną i wietrzących wielki spisek przeciwko ludzkości w chorobie, która (niezależnie od tego, w co chcą wierzyć koledzy i koleżanki diwy) na całym świecie zbiera śmiertelne żniwo. Jak widać, dostęp do platformy YouTube może być też problemem, bo umożliwia rozprzestrzenianie się teorii antynaukowych. Więcej na ten temat przeczytacie w tekście poniżej.

