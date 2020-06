Ewa Mrozowska z "Googlebox" zaprezentowała się w nowej fryzurze. "Słowiańska krew!"

Ewa Mrozowska zasłynęła dzięki udziałowi w show "Googlebox. Przed telewizorem". Występuje w nim razem z Sylwią Bombą. Widzowie pokochali ten duet za szczerość. Nic więc dziwnego, że Ewa jak i Sylwia, mogą szczycić się dużą popularnością, szczególnie w mediach społecznościowych. To tam internauci śledzą ich każdy krok, a one chętnie o sobie mówią, zdradzając sekrety i tajniki ich urody. To właśnie tam Ewa pokazała, co można zrobić z długich, gęstych włosów (dokładnie takich jak ma ona). Takie upięcie to zdecydowanie hit na tegoroczne lato.

Zobacz wideo Przerwa na kawę z Sylwią Bombą. "Ważyłam prawie 90 kg. Schudłam 30 kg"

Ewa Mrozowska w nowej fryzurze

Ewa jest blondynką, która może się szczycić naprawdę gęstymi włosami. Z pewnością taka ilość, choć wygląda pięknie, nie należy do najłatwiejszych do opanowania. Jednak celebrytka znalazła na nie sposób. Pasma zaplotła w dwa, długie warkocze. Taka fryzura od razu skojarzyła się ze stylem słowiańskim.

Słowiańska krew, uwielbiam takie fryzurki to i przyszpanuje z fotką, kto lubi takie włoski? – napisała.

Internauci od razu podchwycili pomysł i pochwalili celebrytkę. Pod postem pojawiło się wiele pochlebnych komentarzy.

Przepięknie.

Jaka piękna!

Jaka śliczna fryzura - czytamy pod zamieszczonym postem.

Fani Ewy również zwrócili uwagę, że celebrytka jest mistrzem w gospodarowaniu sobie czasu. Mimo macierzyństwa, które obecnie pochłania wiele kobiet, nie zrezygnowała z obowiązków zawodowych i co więcej, znajduje chwilę, by zadbać też o siebie. Przypomnijmy, że Ewa została mamą dokładnie pięć miesięcy temu. Na świecie przywitała synka Leona.