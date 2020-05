Cristiano Ronaldo ze względu na sytuacją we Włoszech uciekł z całą rodziną na Maderę. Teraz jednak, kiedy sytuacja się nieco uspokoiła, napastnik Juventusu wrócili do rodzinnego domu w Turynie. Piłkarz właśnie pochwalił się rodzinnym zdjęciem z salonu.

Cristiano Ronaldo z rodziną

Cristiano Ronaldo opublikował urocze zdjęcie, na którym widać, jak cudownie spędza czas z dziećmi na kanapie i razem z nimi oddaje się słodkiemu lenistwu. Na fotografii zabrakło ukochanej napastnika - Georginy Rodriguez. Nie oznacza to jednak, że modelka nie wróciła do Włoch. Prawdopodobnie to właśnie ona jest autorką rozbrajającego zdjęcia.

Największa miłość - czytamy w opisie pod zdjęciem.

Cristiano Ronaldo chwali się zdjęciem, a fani komentują

Pod fotografią szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani byli zachwyceni nie tylko samym kadrem, ale też rodzinną atmosferą, którą można wyczuć na zdjęciu. Nic dziwnego, że w komentarzach zaroiło się od komplementów.

Pięknie.

Widać, że się kochacie.

Superrodzinka - pisali.

Jednak uwadze internautów nie umknęła też sceneria, w której znaleźli się bohaterowie fotografii. Wiele osób zwróciło uwagę, że salon w domu Cristiano Ronaldo jest bardzo szykowny.

Klasa.

Ależ macie piękne widoki za oknem.

Kanapa robi robotę - zachwycali się.

I faktycznie ogromna kanapa w kolorze butelkowej zieleni to jeden z największych wnętrzarskich hitów ostatniego sezonu. Do tego jasne ściany i kontrastujące z nimi ciemnobrązowe, drewniane ramy okienne tworzą kapitalny klimat.