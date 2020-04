Dorota Gardias ostatnio zdobywa się na coraz większą szczerość w mediach społecznościowych. Powoli przełamuje barierę i nawiązuje głębszą relację ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Niedawno wyznała, co jest jej największą słabością, podzieliła się z fanami przemyśleniami o niewierności, a nawet opublikowała zdjęcie z nowym partnerem. Teraz przyszedł czas na córę! Choć pogodynka już wcześniej pokazywała wizerunek Hani w Internecie, ostatnia fotografia dziewczynki najmocniej poruszyła użytkowników aplikacji. Zwrócili uwagę na długie i bujne włosy 7-latki.

Dorota Gardias pokazała córkę

Zdjęć z Hanią znajdziemy na profilu Doroty Gardias mnóstwo. Prezenterka pogody na Instagramie uwieczniała momenty ze wspólnie spędzonych chwil, podróży, nauki gry na skrzypcach czy łapaniu much na pięknym kwiecistym tarasie. Jednak dopiero teraz opublikowała fotografię dziewczynki, na której widać coś, co zachwyciło mocno fanów gwiazdy TVN-u. Mowa o długich i bujnych włosach 7-latki. To dość zaskakujący widok, zważywszy na to, że popularną mamę od dawna kojarzymy z krótką fryzurą.

Jakie długie włosy ona ma! - czytamy w komentarzach internautów.

Nie ma to jak 'poczuć wiatr we włosach'!

Dorota opatrzyła zdjęcie krótkim, ale konkretnym podpisem, wyznając córce miłość.

Hanna Janina #mylove - przedstawiła dziewczynkę Gardias.

Fani pogodynki zauważyli, że córeczka jest do niej bardzo podobna i niewątpliwie odziedziczyła urodę po znanej mamie.

Śliczna dziewczynka tak jak i jej mamusia!

Również uważacie, że Hania i Dorota są jak dwie krople wody?