NBC to jedna z największych stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych, którą założono w 1926 roku. Posiada dziesięć różnych kanałów tematycznych. Możemy tam zobaczyć takie flagowe produkcje jak: "America’s Got Talent ", "The Tonight Show" oraz "Late Night with Jimmy Fallon". Nie brakuje oczywiście najświeższych wiadomości, które przekazywane są na antenie codziennie. NBC może pochwalić się również stacjami lokalnymi - a jest ich prawie 200! Wśród nich mamy NBC Chicago. Na antenie doszło do niecodziennej sytuacji.

Widzowie NBC mogli być w szoku. Nagle przed kamerami przebiegł zwierzak

Na antenie NBC Chicago prezenterzy chcieli przekazać najnowsze wiadomości. Nagle przed kamerą przebiegł pudel i to na dwóch, tylnych łapach. - Jak widać, mamy w tym budynku specjalnego gościa - powiedział rozradowany gospodarz programu. - O mój Boże - skomentowała jego koleżanka, która przyglądała się zwierzęciu. Po chwili pokazano prezenterkę pogody, która nie mogła opanować śmiechu, widząc psa przechadzającego się niczym człowiek. - Uwielbiam to - dodała, śmiejąc się. W tle można było również usłyszeć rozbawienie prezenterów. Pudel, który pojawił się na ekranach, zyskał sławę już kilka miesięcy temu, o czym informuje opis zabawnego filmiku. "Pappy The Poodle stał się viralem w zeszłym roku po przejściu przez Michigan Avenue w centrum Chicago na tylnych łapach. Gwiazda mediów społecznościowych niedawno weszła do studia i to dało zabawny rezultat" - czytamy pod nagraniem.

Tak internauci zareagowali na zabawny filmik

Nagranie, które opublikował oficjalny profil telewizji na TikToku, szybko zyskał popularność. Internauci szybko podchwycili temat i zaczęli komentować występ pudla. "To jest wspaniałe", "Piesek też się uśmiecha", "Najlepsza rzecz, jaką ostatnio widziałem", "Nie wiedziałam, że tego potrzebowałam", "Dlaczego obejrzałem to 17 razy!?", "Zatrudnijcie tego psa!" - pisali z zachwytem. Niektórzy wątpili, że scena była wpadką. "'Wpadka' czy było to zaplanowane?", "Wygląda jak ustawka" - twierdzili pod filmikiem. Sądzicie, że to wpadki czy celowe działanie? Dajcie znać w sondzie.