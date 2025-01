Po zmianie władzy w TVP część dotychczasowych pracowników znalazło swoje miejsce w TV Republika. Stacja, która ma zdecydowanie prawicowy przekaz, ostatnio mocno krytykuje Jerzego Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. To może mieć swoje konsekwencje. Głos w tej sprawie zabrał wicepremier.

Gawkowski oburzony po materiałach TV Republiki o Owsiaku: Konsekwencje powinny być mocne

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski był gościem na antenie TVN24. W programie poruszono kwestię 71-letniego mężczyzny, który miał grozić Jerzemu Owsiakowi śmiercią. Z wypowiedzi rzecznika Prokuratury Okręgowej w Warszawie wynika, że mężczyzna tłumaczył, że zachowywał się tak po zapoznaniu się z jednym z reportaży na temat Owsiaka w TV Republika. Gawkowski stwierdził, że stacji może grozić utrata koncesji. - To pokazuje, że nie może być żadnej tolerancji dla hejtu, dla ludzi, którzy to robią. Konsekwencje powinny być mocne, na pewno w przypadku TV Republika. Takie zachowania wprost wskazują, że powinniśmy mówić o cofnięciu koncesji - powiedział wicepremier na antenie TVN24.

Gawkowski uważa, że TV Republika może stracić koncesję. Zareagował szef wydawców

Wszystkie koncesje przyznaje przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wicepremier Gawkowski przywołał na antenie TVN24 artykuł 38. ustawy o radiofonii i telewizji. Wynika z niego, że stacja może utracić koncesję, jeśli narusza dobre obyczaje. - W mojej ocenie została spełniona ta przesłanka. Osoba, która wygłaszała groźby w kierunku Jurka Owsiaka, powiedziała, że była zainspirowana tym, co usłyszała w TV Republika, była zainspirowana szczuciem (...). Przyjdzie taki czas, że i KRRiT się zmieni. I to, co dzisiaj się dzieje, trzeba będzie rozliczyć. Mam pewność, że nikt tego nie zapomni - dodał Krzysztof Gawkowski.

Do słów wicepremiera odniósł się na platformie X Jarek Olechowski, szef wydawców TV Republika. W jego opinii zapowiedź takich działań narusza wolność słowa. Zapewnił też, że na antenie stacji "nie ma szczucia na Owsiaka". "Na antenie TV Republika nie ma żadnego "szczucia na WOŚP". Postawiliśmy tylko publicznie pytania o to, ile pieniędzy otrzymał Owsiak od spółek skarbu państwa na pomoc powodzianom, ile na tę pomoc wydał i ile nadal ma na koncie swojej fundacji. Owsiak najpierw powiedział, że nie ujawni stanu rachunku bankowego, bo zgromadzone na nim pieniądze nie są publiczne tylko - jak to ujął - „nasze", a następnie razem z instytucjami państwowymi i funkcjonariuszami medialnymi III RP rozpoczął frontalny atak na Republikę. Już otwarcie - jak wicepremier Krzysztof Gawkowski - domagają się odebrania Republice koncesji na nadawanie i wprowadzenia cenzury. Wolność słowa jest fundamentem demokracji. Będziemy konsekwentnie bronić wolności debaty publicznej" - czytamy we wpisie.

