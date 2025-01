Rafał i Dominika wystąpili w 11. edycji formatu "Rolnik szuka żony". Szybko między nimi zaiskrzyło i planowali wspólną przyszłość. Duże poruszenie wśród widzów wzbudził jednak niedawny wywiad pary po świątecznym odcinku. - Już dawno zakochałam się w Rafale. Nasza definicja miłości to wzajemne zrozumienie, wsparcie, szczerość. Bardzo dobrze się czujemy jako para. Jesteśmy szczęśliwi. Dobrze, że to się tak skończyło - opowiadała zakochana Dominika dla portalu Jastrząb Post, na co Rafał odparł, że "wybrał spokój". Te słowa zastanowiły internautów, którzy zaczęli domagać się odpowiedzi.

"Rolnik szuka żony". Dominika i Rafał nie mieszkają razem. A co z weselem?

Dominika postanowiła odpowiedzieć na nurtujące internautów pytania. Jedno z nich dotyczyło tego, czy zakochani zamieszkali razem po programie. "Nie mieszkamy jeszcze razem" - odpowiedziała Dominika na InstaStories. To jednak nie wszystko. Jak się okazuje, uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" nie do końca mogą dogadać się w kwestii ślubu. "Mamy inne wizje na wesele. Rafał chciałby huczne wesele do białego rana, a ja skromne przyjęcie dla najbliższych osób" - napisała. Chociaż fani formatu mogą być zaniepokojeni tymi słowami, to dalsza część Q&A Dominiki wskazuje na to, że w jej związku wszystko dobrze się układa. Wyznała, że bardzo często spotykają się z Rafałem, a najdłużej nie widzieli się przez dwa tygodnie. Wspólne zdjęcie uczestników programu "Rolnik szuka żony" znajdziecie w naszej galerii.

"Rolnik szuka żony". Dominika zdementowała plotki o ciąży. "Planuję wrócić na siłownię"

W dalszej części Q&A Dominika została zapytana o to, czy na jej zdjęciach "widać ciążę". Wybranka Rafała szybko ucięła spekulacje i wyjawiła, jaka jest prawda. "Nie, nie widać. Mam parę kilogramów za dużo, ale planuję wrócić na siłownię i poprawić swoją formę. Może wtedy komentarze tego typu się skończą" - odparła Dominika na InstaStories.