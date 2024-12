Rafał z 11. edycji "Rolnik szuka żony" nie miał łatwego zadania. Mężczyzna długo się zastanawiał, którą partnerkę wybrać. Ostatecznie postawił na Dominikę. W decyzji pomogło mu szokujące wyznanie Magdy, która przez długi czas ukrywała, że już wcześniej była mężatką. Kobieta żałowała, że zataiła przed nim ten fakt. Wygląda jednak na to, że Magda już dłużej nie myśli o Rafale. Na jej profilu pojawił się tajemniczy wpis, który z pewnością rozbudzi emocje widzów.

"Rolnik szuka żony". Magda poznała nowego mężczyznę

Była uczestniczka programu opublikowała obszerny post, w którym podziękowała produkcji za możliwość wzięcia udziału w telewizyjnej przygodzie. Na podziękowania załapał się nawet Rafał. "Dziękuję Rafałowi za to, że wybrał mój list i mogłam doświadczyć czegoś innego" - pisała. To jednak nie wszystko. Fanów programu z pewnością zaciekawi dalsza część jej wpisu. "Znam siebie i wiem, że nikogo bym nie skrzywdziła, a moje tajemnice nie przeszkodziłyby w życiu codziennym z partnerem. Teraz od pięciu miesięcy jestem z wyjątkowym mężczyzną, któremu dziękuję, że ze mną wytrzymał, przez ten okres całej emisji "Rolnik szuka żony". Kocham cię!" - zdradziła.

"Rolnik szuka żony". Małżeństwo to nie jedyna tajemnica Magdy. W finale wyznała coś jeszcze

Widzom nie spodobało się, że Magda zataiła przed Rafałem tak istotny fakt ze swojej przeszłości. Okazuje się, że to nie była jej jedyna tajemnica. W finale show uczestniczka zrzuciła na nich kolejną bombę. -Chciałam powiedzieć mu to, ale wyczuwałam, że Rafał już nie chce dalej ze mną rozmawiać, a ta tajemnica to... Jestem z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Kamień spadł mi z serca po tym, że wszystko powiedziałam o tych tajemnicach, że to nie było takie celowe - zapewniała. Magda podkreślała jednak, że w tamtym momencie bardzo jej zależało na Rafale. "Uwierzcie. Bardzo mi było ciężko, a w tamtym momencie nie wiedziałam, kiedy powiedzieć, jaki jest odpowiedni czas na to" - pisała na Instagramie.