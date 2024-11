"The Voice of Poland". Kto wygrał? Znamy zwycięzcę!

30 listopada odbył się wielki finał "The Voice of Poland". Widzowie już 15. raz ruszyli do głosowania na najlepszy głos w Polsce. Na scenie w ponadtrzygodzinnym odcinku na żywo zmierzyła się czwórka uczestników - Iza Płóciennik, która przygotowywała się pod okiem Lanberry, Ania Iwanek pod skrzydłami Kuby Badacha, Mikołaj Przybylski, który trenował z Michałem Szpakiem oraz Kacper Andrzejewski z drużyny Barona i Tomsona. Kto z nich zgarnął wszystko?

"The Voice of Poland". Kto wygrał?

Uczestnicy na początku wystąpili ze swoimi trenerami. Tuż po występie zaprezentowali się w solowych utworach. Nie zabrakło także wspomnień. Produkcja przygotowała materiały, w których widzowie mogli prześledzić losy każdego z bohaterów od pierwszego odcinka aż do finału. Za kulisami emocje przeżywały rodziny Ani, Izy, Kacpra i Mikołaja. Trenerzy nie kryli wzruszenia finałowymi występami. - Nie wiem co teraz zrobić, jak się z wami rozstać, kiedy to się skończy - przeżywał Kuba Badach.

Niech to nie będzie pożegnanie, tylko do zobaczenia na wspólnych scenach

- powiedział Baron po występie Mikołaja. Na scenie oprócz finalistów pojawiły się znane gwiazdy, które uświetniły wieczór. Na scenie zaśpiewali m.in. Natalia Przybysz i zwycięzca 14. edycji Jan Górka. Jednak to podczas ogłoszenia zwycięzcy scena "zapłonęła" na czerwono. Do dalszego etapu, a zarazem drugiej części finału przeszła trójka zawodników - Ania, Kacper i Mikołaj. Iza musiała pożegnać się już w przedbiegach. W trakcie programu wyszło na jaw, że Kacper zajął trzecie miejsce. O wygraną walczyli już tylko Ania i Mikołaj Zgodnie z głosowaniem widzów program wygrała Ania Iwanek!

"The Voice of Poland". Co dalej z programem? Fani na jakiś czas będą musieli się pożegnać z show

30 listopada odbył się wielki finał muzycznego show. Nie da się ukryć, że uczestnicy przez cały sezon przygotowywali się do tego wyjątkowego dnia. Fani zadają sobie jednak pytanie: Co teraz? Wydawać by się mogło, że wkrótce nastąpi 16. edycja. Na to jednak trzeba będzie trochę poczekać. Tydzień po finale, bo 7 grudnia, fani będą mogli obejrzeć widowisko 25-lecia popularnego serialu "Na dobre i na złe". Jakiś czas później TVP najprawdopodobniej pokaże widzom inny program, który będzie emitowany o tej porze. Nie oznacza to jednak, że show znika na zawsze! 16. odsłona "The Voice of Poland" zostanie wyemitowana już w przyszłym roku. ZOBACZ TEŻ: "The Voice of Poland". Baron zaliczył krępującą wpadkę. Uśmiercił znanego artystę