"Rolnik szuka żony". Tak wygląda dom Adama. Ogród robi wrażenie

Wkrótce zakończy się nowy sezon programu "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy w nim Adama, czyli kandydata Wiktorii. Wszystko wskazywało na to, że ich związek przetrwa poza kamerami. Snuli wspólne plany na przyszłość i rozmawiali o zaręczynach. W ostatnim odcinku wyszło jednak na jaw, że Adam nie czuje się dobrze w tej relacji. - Tak bardzo chciałem spróbować z tobą i te wewnętrzne uczucia odsunąłem na bok. (...) Narzuciłem sobie, że to musi się udać - powiedział. Po tej ciężkiej rozmowie Adam wrócił do swojego domu, który już wcześniej został pokazany w programie. Jak wygląda?

"Rolnik szuka żony". Adam zaprosił Wiktorię do domu. Tak mieszka

Adam mieszka w województwie kujawsko-pomorskim, a dokładniej w okolicach Kruszwicy. W jednym z odcinków formatu Wiktoria zawitała do jego domu, dlatego widzowie mogli zobaczyć, jak żyje na co dzień. Dom uczestnika programu "Rolnik szuka żony" jest urządzony w klasycznym stylu. We wnętrzu dominują ciemniejsze barwy. W środku można znaleźć eleganckie i brązowe meble, przełamane elementami w kremowym kolorze. Największą uwagę zwraca jednak otoczenie domu Adama. Uczestnik ma do dyspozycji ogród z dużym stołem i krzesłami, który jest miejscem spotkań rodzinnych. Jak widać, Adam i rolniczka podzielają miłość do natury i zieleni. Zdjęcia domu kandydata Wiktorii znajdziecie w naszej galerii zdjęć.

"Rolnik szuka żony". Wiktoria zawiedziona Adamem. Gorzkie słowa na wizji

Wiktoria nie ukrywa, że liczyła na znalezienie drugiej połówki w programie. Po rozmowie z Adamem podzieliła się smutną refleksją przed kamerami. - Mam takie poczucie, że jego uczucia zgasły z kamerami. (...) Ja bardzo zaangażowałam się w ten związek i jest mi bardzo ciężko. Uczuć nie traci się z dnia na dzień - mówiła wyraźnie zasmucona. Adam wziął całą winę na siebie, jednak nie wygląda na to, żeby ich relacja miała szansę na przetrwanie. A co wy sądzicie? Dajcie znać w sondzie na dole strony. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Rozstanie tuż przed finałem. Sebastian zostawił Kasię dla innej kandydatki!