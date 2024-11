"M jak miłość". Bartek nie przewidzi tego, co zaplanowała jego ukochana

W najbliższym odcinku serialu "M jak miłość" będzie aż kipiało od emocji. Wszystko za sprawą wyjątkowej ceremonii, jaką jest ślub Bartka i Doroty. Były partner Uli przysięgnie wieczną miłość swojej śmiertelnie chorej partnerce. Na ślubie nie tylko zapomni na chwilę o chorobie Doroty, która jest nadal w ciężkim stanie po operacji usunięcia guza mózgu, ale nie przewidzi tego, co planuje jego ukochana.

"M jak miłość". Ślub pełen wzruszeń. Bartek nie przewidzi, co planuje jego ukochana

Bartek po rozstaniu z Ulą zakochał się bez pamięci w chorej na nowotwór mózgu Dorocie. To jeden z ulubionych wątków widzów. Co wydarzy się w najbliższym odcinku? Para weźmie ślub. Już od rana panna młoda będzie szykować się do ceremonii. Na tę okazję wybierze suknię ślubną, którą przed laty miała na sobie jej matka. Bartek, widząc ukochaną, oniemieje z zachwytu. Para przysięgnie sobie miłość podczas kameralnej uroczystości z garstką najbliższych. Ceremonia będzie pełna wzruszeń, bo wszyscy zebrani będą zdawać sobie sprawę z ciężkiego stanu Doroty. Ukochana Bartka ma jednak plan, który powzięła jeszcze przed złożeniem przysięgi, w trakcie pobytu w szpitalu. Tuż przed nocą poślubną Dorota wsypie do kieliszka ukochanego lek nasenny. Kiedy Bartek zaśnie, jego żona spakuje walizkę i zdecyduje się uciec, a ukochanemu zostawi pożegnalny list.

Kochany, najdroższy Bartku… Kiedy przeczytasz te słowa, będę już daleko

- napisała w korespondencji. Co wydarzy się dalej? Tego dowiemy się już w kolejnych odcinkach serialu.

"M jak miłość". Widzowie kibicują Bartkowi i Dorocie. "Wasza miłość jest tak realistyczna"

Wątek Doroty i Bartka w widzach "M jak miłość" wywołuje ogromne emocje. Wszyscy są bardzo zaangażowani w ich romantyczną historię, o czym świadczą komentarze, które pojawiają się w mediach społecznościowych. "Kolejny, niesamowity odcinek z wami, znów będę płakać. Wasza serialowa miłość jest tak realistyczna i smutna, że szok. Profesjonalizm aktorski ponad wszystko, kocham was jako Dorotę i Bartka", "Ale cudowne zdjęcie! Oby Dorota przeżyła i dane im było jeszcze być takimi szczęśliwymi w kolejnych odcinkach", "Mam nadzieje, że zakończy się to szczęśliwie. Bardzo lubię tę parę. Dla mnie najlepsza w całym serialu" - czytamy w sekcji komentarzy na Instagramie.