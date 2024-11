Już za chwilę finał 11. edycji programu "Rolnik szuka żony". W ostatnim odcinku show nie brakowało emocji. Wyszło na jaw, że Sebastian zakończył związek z Kasią, co wstrząsnęło fanami formatu. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu zdarzeń. Mało tego, mężczyzna wspomniał w odcinku o innej kandydatce. Stwierdził, że zadzwoni do Patrycji, którą wcześniej odrzucił. Podobnie było w przypadku Wiktorii i Adama, który wyznał, że podczas ostatniego pobytu u rolniczki z nią zerwał. Wygląda na to, że szykuje się finał pełen zaskoczeń. Tymczasem uczestnicy poprzednich edycji show pojawili się w "Pytaniu na śniadanie". Co u nich słychać?

"Rolnik szuka żony". Uczestnicy poprzednich edycji w "Pytaniu na śniadanie"

Tym razem studio TVP2 odwiedziły aż trzy pary z uwielbianego przez widzów formatu "Rolnik szuka żony", które dzięki udziałowi w programie znalazły miłość. Ania i Kuba są przykładem pary, u której po zakończeniu show wszystko potoczyło się w zawrotnym tempie. Para niedawno powitała na świecie syna. Ania przyznała, że po zakończeniu show brakowało jej kamer, bo miała poczucie, że coś się skończyło. Co ciekawe, zanim Ania i Kuba się poznali, mieszkali bardzo blisko siebie. Parę dzieliło zaledwie 20 kilometrów i łączyli ją wspólni znajomi. Dopiero udział w programie "Rolnik szuka żony" sprawił, że po raz pierwszy się spotkali i dziś trwają w szczęśliwym związku. Na kanapie "Pytania na śniadanie" pojawili się także Joanna z Kamilem. Para po zakończeniu show także założyła rodzinę. Uczestniczka przyznała, że dla niej zakończenie zdjęć do programu było ulgą, bo wreszcie mogła otworzyć się przed Kamilem. Jak sama podkreśliła, brak kamer wiele w ich przypadku ułatwił. O ile Kamil w ogóle nie odczuwał stresu przy ekipie filmowej, to Joanna była zdystansowana.

'Rolnik szuka żony'. Joanna i Kamil fot. screen TVP VOD

"Rolnik szuka żony". Program w ogniu krytyki. Klaudia kąśliwie podsumowała ostatni odcinek show

W "Pytanie na śniadanie" pojawili się także Klaudia i Walentyn. Od jakiegoś czasu w sieci krążyły plotki o kryzysie pary, ale jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Zakochani dopinają ostatnie szczegóły dotyczące ślubu, który ma odbyć się w wakacje. Wszystkie trzy pary zgodnie stwierdziły, że udział w programie zmienił ich życie i wszystkich zachęcają do zgłoszenia się, jeśli ktoś myśli o znalezieniu drugiej połówki. Klaudia odniosła się także do aktualnej edycji programu "Rolnik szuka żony". Podkreśliła z przekąsem: - Pewność siebie nie zawsze jest dobra - powiedziała. Ostatni odcinek programu w sieci komentowała także Joanna. "Ale emocje. Szkoda, że wychodzą takie akcje. (...) Dzisiejszy odcinek pokazał, jak łatwo jest pochopnie ocenić drugą osobę. Niektórzy powinni się zastanowić dwa razy, zanim coś powiedzą" - pisała w mediach społecznościowych. Na odcinek zareagowała także Marta Paszkin. - Współczuję wszystkim kobitkom, które w życiu trafiły na takich pogubionych, niezdecydowanych chłopców - podsumowała gorzko. Więcej przeczytasz tutaj: "Rolnik szuka żony". Byłe uczestniczki oburzone ostatnim odcinkiem. "Współczuję"