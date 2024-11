Jarosław Mergner, czyli słynny Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych bohaterów serii o samotnych mężczyznach z małych miasteczek i wsi. Jego sława już dawno wykroczyła poza format telewizyjnego show. Prężnie działa także w serwisie YouTube. Przedsiębiorczy uczestnik "Chłopaków do wzięcia" ima się różnych zajęć. Ostatnio podjął się nowego zawodowego wyzwania. W takiej roli z pewnością jeszcze nie mieliście okazji go oglądać.

"Chłopaki do wzięcia". Jaruś ma nową fuchę. Tym razem nie jako gwiazdor disco polo

Jaruś z "Chłopaków do wzięcia" był tym szczęściarzem, któremu udało się znaleźć drugą połówkę. W 2022 roku, w jednym z odcinków mogliśmy oglądać jego ślub z Gosią. Kiedy wszyscy sądzili, że ich relacja to historia jak z bajki i para będzie żyć długi i szczęśliwie, wszystko legło w gruzach. Jak donosił inny uczestnik show, Grabarz, Jaruś miał zdjąć obrączkę i wyprowadzić się z domu. W ubiegłe wakacje okazało się, że nie wszystko stracone i para próbuje odbudować dawne uczucie. "Jesteśmy razem. Jarek wrócił do mnie, przeprosił mnie" - wyjawiła Gosia w rozmowie z "Faktem".

W trakcie związkowych wzlotów i upadków Jaruś postanowił skupić się na zawodowym aspekcie swojego życia. Niedawno zaczął rozwijać nową pasję. Kupił mikser DJ-ski, a na swoim kanale YouTube robił koncerty disco polo. Jak się okazuje, Jaruś ma już nową fuchę. Jak dowiadujemy się z odcinków "Chłopaków do wzięcia", Jaruś dzięki pomocy życzliwego kolegi zajął się handlem palmami ozdobnymi. Biorąc pod uwagę zbliżający się zimowy sezon, być może lepszym kierunkiem byłby choinki, ale tęsknota za wakacjami z pewnością napędza także popyt na mrozoodporne palmy. Jak sądzicie, sprawdzi się w tej roli?

