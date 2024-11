'Milionerzy'. Pytanie o owoc i cukiernicze dzieło. Publiczność okazała się nieoceniona

"Milionerzy" to program, który od wielu lat zabawia widzów. Prowadzącym show jest niezmiennie Hubert Urbański. W formacie TVN-u biorą udział uczestnicy, którzy liczą na to, że wiedza pozwoli im na wzbogacenie się o milion złotych. Nie da się ukryć, że pytania, które padają w programie, nie należą do najłatwiejszych. Tak też było w odcinku 755. "Milionerów". Kolejna odsłona show nie obyła się bez szokujących momentów. Zobaczcie, jak uczestnicy poradzili sobie z trudnymi kategoriami.

"Milionerzy". To pytanie nie było łatwe. Owoc, który utrwalił się w języku jako coś, co wieńczy cukiernicze dzieło, pochodzi z drzewa, którego odmianami są". Znacie odpowiedź?

Pan Jakub wystąpił w 755. odcinku "Milionerów". Początkowo uczestnik nie miał sobie równych. Już na wstępie świetnie radził sobie z pytaniami. W drugiej kategorii mógł liczyć na pomoc w postaci telefonu do przyjaciela. Jedno z pytań było wyjątkowo trudne. Brzmiało: "Owoc, który utrwalił się w języku jako coś, co wieńczy cukiernicze dzieło, pochodzi z drzewa, którego odmianami są". Dla uczestnika przygotowano cztery możliwe odpowiedzi:

A. koksa i topaz,

B. bergamota i cukrówka,

C. sokówka i szklanka,

D. renkloda i lubaszka.

"Milionerzy". Kto by się spodziewał takiej odpowiedzi na pytanie?

Pan Jakub nie był pewny poprawnej odpowiedzi. Początkowo skłaniał się ku opcji "C.". Postanowił jednak zweryfikować swoje przemyślenia. Pomogło mu w tym koło ratunkowe i publiczność. Osoby na sali jak zwykle były nieocenione. Również wskazały ten wariant. Pan Jakub postawił wszystko na opcję "C." i nie pożałował. To była poprawna odpowiedź.

