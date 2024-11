17 listopada obchodzono Światowy Dzień Wcześniaka. Jedną z celebrytek, dla której ten dzień jest wyjątkowo ważny, jest Sandra Kubicka. Jej syn Leonard urodził się przed terminem i po narodzinach musiał pozostać kilka tygodni w szpitalu. Kubicka w bardzo osobistym i emocjonalnym nagraniu i wpisie przyznała, że przeżyła wtedy bardzo trudne chwile. "Nic nie jest w stanie wymazać tego obrazu z mojej pamięci ani tego jak się czułam. Byłam w piekle. Miliony kabli, sprzętów, pikające alarmy, malutkie ciałka i matki na zmianę płaczące albo czytające bajki do inkubatorów" - wspomniała celebrytka. Dzień Wcześniaka obchodziła także jedna z uczestniczek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Aneta Żuchowska, która wzięła udział w szóstej edycji show. Dla niej ten dzień na podwójnie wyjątkowe znaczenie, bo właśnie 17 listopada jej córka po kilku miesiącach mogła zostać zabrana ze szpitala.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Aneta Żuchowska pokazała zdjęcia córki ze szpitala

Aneta i Robert Żuchowscy poznali się w szóstej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Para miała to szczęście, że dla nich eksperyment zakończył się pomyślnie. Wkrótce po zakończeniu programu zdecydowali się na dziecko i Aneta urodziła syna, Mieszka. Drugie dziecko pary, dziewczynka, urodziła się na długo przed planowanym terminem i prawie pół roku musiała pozostać w szpitalu. 17 listopada 2023 Aneta mogła zabrać córkę do domu. W okazji Dnia Wcześniaka uczestniczka matrymonialnego eksperymentu stacji TVN wspomniała ten wyjątkowy dla całej jej rodziny dzień.

Dziś obchodzimy nie tylko Światowy Dzień Wcześniaka. Akurat w ten dzień, rok temu, dostaliśmy Hanię do domu. To właśnie 17 listopada przekroczyła próg swojego domku, poznała swojego brata po niemalże pół roku spędzonym w szpitalu. To było jak spełnienie najskrytszych marzeń, jeden z piękniejszych dni w życiu

- napisała na Instagramie.

