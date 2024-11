"Rolnik szuka żony". Aneta w końcu to opublikowała. "Zwrot akcji"

Finał 11. edycji programu "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. W ostatnim odcinku poznaliśmy wybory uczestników, którzy do końca zwlekali z podjęciem decyzji. Największym zaskoczeniem okazał się Rafał, który wcześniej dawał Anecie wyraźne znaki, że to ją chce dalej poznawać, ale ostatecznie wybrał jednak Dominikę. Teraz uczestniczka pochwaliła się na Instagramie prezentem, który dostała od rolnika. Czyżby po zakończeniu zdjęć nastąpił niespodziewany zwrot akcji?

Zobacz wideo Plotek Marta Manowska zdradza kulisy programu "Rolnik szuka żony". Uczestnicy korzystają ze wsparcia psychologa

"Rolnik szuka żony". Aneta pochwaliła się prezentem od Rafała. "Ogromne emocje"

Wielu widzów programu "Rolnik szuka żony" było przekonanych, że Rafał wybierze Anetę. Sam uczestnik niejednokrotnie mówił przed kamerą, że "bardziej go ciągnie" do 26-latki. Nic więc dziwnego, iż fani byli w szoku, kiedy jednak przyznał, że chce kontynuować znajomość z Dominiką. Aneta również nie mogła uwierzyć w słowa rolnika. Dziewczyna twierdziła bowiem, że Rafał wyraźnie dawał jej do zrozumienia, że to ona zostanie wybrana. Bohater hitu TVP zachował się jednak jak dżentelmen i każdej z kandydatek wręczył bukiet kwiatów. Dominice ofiarował czerwone róże, natomiast Anecie sprezentował kolorową wiązankę. Po emisji ostatniego odcinka 26-latka postanowiła wrócić wspomnieniami do wspomnianego momentu i pochwaliła się fotografią bukietu na Instagramie. Zdjęcie kwiatów znajdziecie w naszej galerii.

Ogromne emocje i zwrot akcji

- napisała kandydatka Rafała, dodając emotkę złamanego serca.

"Rolnik szuka żony". Decyzja Rafał zaskoczyła nawet kandydatki. "Jestem w szoku"

Rafał swoją decyzją zaskoczył nie tylko widzów i Anetę, ale także Dominikę, którą ostatecznie wybrał. Uczestniczka nie potrafiła powstrzymać łez i potrzebowała chwili, aby ochłonąć. - Mówiłem, że wszystko będzie dobrze - powiedział do niej rolnik. - Jestem w szoku, ale jestem szczęśliwa - skwitowała przed kamerą wybranka hodowcy papryki, kiedy wreszcie udało jej się opanować emocje. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Kandydatka Rafała zabrała głos po udziale w programie. To ją zdenerwowało