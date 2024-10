Nicola wzięła udział w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Już na początku programu zauroczyła w sobie Darka, ale jeszcze przed finałem rolnik stracił nią zainteresowanie. W ostatnim odcinku między parą doszło nawet do nieprzyjemnej wymiany zdań. "Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się jak dziecko. Nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu. Dla mnie to jest nie do zaakceptowania" - tłumaczył powody rozstania Darek. Udział w programie przyniósł Nicoli sporą popularność. Uczestniczka matrymonialnego show TVP jest bardzo aktywna w sieci i odkryła w sobie nową pasję. Uwielbia śpiewać i niedawno premierę miał jej teledysk. W klipie nawiązała do słów rolnika, która powiedział na jej temat w finale.

REKLAMA

"Rolnik szuka żony". Nicola wydała teledysk. Odniosła się do słów Dariusza z finału

Dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony" Nicola rozwija swoją karierę influencerki. Jej konto na Instagramie śledzi dziś ponad 70 tysięcy internautów. Nicola chce rozwijać także swoją muzyczną karierę. W wakacje bawiła się na koncercie duetu ALIEN x MAJTIS i w pewnym momencie wkroczyła na scenę i zaśpiewała z grupą jeden z największych hitów. "Odkąd usłyszałam tę piosenkę, jest ona jednym z moich ulubionych utworów. Możecie się domyślać, jakie to uczucie zaśpiewać ulubioną piosenkę wraz z jej autorami. Dziękuję" - pisała na Instagramie. Tym razem Nicola może pochwalić się własnym teledyskiem. 25 października odbyła się oficjalna premiera jej piosenki.

Kochani dziękuję wam za wszystkie wejścia, za wszystkie polubienia i komentarze (...) Możecie śmiało się odzywać, bardzo dziękuje za każdy feedback, dziękuję, że jesteście, mega mi miło, jest to coś ode mnie z serducha (...) Mi się bardzo podoba, jest to coś mojego i wiecie, ja spełniłam swoje marzenie i tylko o to mi chodziło

- wyznała Nicola. Utwór byłej partnerki Darka nosi tytuł "DM". W teledysku pojawił się nawet lekki przytyk do rolnika i jego słynnym tekście z finału, kiedy zarzucił Nicoli, że nie potrafi donieść do stołu herbaty.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". Nicola już ma swoich fanów. "Zaczynasz pisać nową bajkę"

Pod teledyskiem opublikowanym w serwisie YouTube przez Nicolę posypały się komentarze. Samo nagranie ma już 14 tys. polubień, więc widać, że była uczestniczka show TVP1 ma już całkiem spore grono fanów. "Nicola wielkie gratulacje. Piosenka wpada w ucho a teledysk naturalny. Możesz być z siebie dumna. Kawał dobrej roboty zrobiłaś w tak krótkim czasie", "Fajny teledysk, taki naturalny i przyjemny dla oka", "Nicola zaczynasz pisać nową bajkę, powodzenia!" - czytamy w komentarzach. A wy jak oceniacie twórczość Nicoli?