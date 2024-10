"Hotel Paradise". Oto finałowe pary 9. edycji. Widzowie rozczarowani

Najnowsza edycja programu "Hotel Paradise" od samego początku była bardzo emocjonująca. Produkcja postanowiła nieco odświeżyć formułę i wprowadziła pojedynki. To właśnie dzięki nim przegrana osoba odpadała z willi, a zwycięzca przywracał uczestnika, który wcześniej pożegnał się z formatem. Ta zmiana przyniosła sporo rozczarowań. W wyniku ostatniego pojedynku przed finałem z programem pożegnał się Mateusz. Uczestnik tworzył parę z Sandrą, która była bardzo lubiana przez widzów. "No nie, co to ma być", "Ja już nie oglądam", "Mateusz powinien być do końca z Sandrą" - czytaliśmy w komentarzach po odpadnięciu Mateusza. A jakie będą finałowe pary 9. edycji? Wszystko jasne.

"Hotel Paradise". Finałowe pary 9. edycji. Uczestnicy zadecydowali po gorącej serii pytań

W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" Karolina i Oskar, Maja i Wojtek oraz Ola i Kuba zmierzyli się z pytaniami od uczestników, którzy już odpadli. Spotkanie nie było zbyt przyjemne i padło dużo zarzutów w kierunku wszystkich zebranych. - Dlaczego, mimo że wprost powiedziałeś wszystkim, że Maja ci się nie podoba i nie będziesz z nią w prawdziwym życiu, udajesz parę romantyczną - usłyszał Wojtek i natychmiast zaczął się tłumaczyć. - Nie powiedziałem, że mi się nie podoba. Mogłem co najwyżej powiedzieć, że nie jest w moim typie - odparł. Dostało się także Oli. - Dlaczego jesteś taka zakłamana? - usłyszała. - Akurat nie uważam, żebym była zakłamana - skwitowała. Po odpowiedziach uczestnicy, którzy odpadli, zadecydowali o tym, kto nie przejdzie do finału. Padło na Karolinę i Oskara. Tym samym w finale 9. edycji programu zobaczymy Maję i Wojtka oraz Olę i Kubę.

"Hotel Paradise". Widzowie komentują finałowe pary. "Żenada"

Po emisji programu w sieci zawrzało. Niektórzy internauci byli bardzo zawiedzeni wyborem finałowych par, o czym napisali w komentarzach pod postami produkcji. "Ola i Kuba to porażka programu. Tak samo Wojtek. Sanderka i Mateusz powinni wygrać", "Żenada, dwie pary fałszywe", "Czyli ten sezon, delikatnie mówiąc, wygra cwaniactwo" - pisali w komentarzach. ZOBACZ TEŻ: "Hotel Paradise". Uczestnicy zażenowali widzów. Hemoglobinę robią rośliny, a chrzest Polski był w 1997 roku