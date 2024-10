Agata i Piotr przeżywają obecnie bardzo trudny czas. Małżeństwo wyraźnie nie może złapać wspólnego języka. Nie pomagają również rozmowy z ekspertami. W nowym odcinku podczas wspólnej podróży dojdzie do zaskakującej dyskusji wywołanej przez niewinny żart Piotra. Agacie puszczą nerwy i powie o swoich przemyśleniach na temat ich relacji.

REKLAMA

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agacie przeszkadza obojętność Piotra

Przedpremierowy materiał pokazuje kolejną kłótnię małżeństwa. Piotr podczas jazdy samochodem przepuścił innego kierowcę, po czym zdobył się na mały żart. - Raz w miesiącu mogę być kulturalny - słyszymy. Agata, której poczucie humoru zdecydowanie różni się od poczucia humoru męża, od razu na niego naskoczyła. - Jak to raz w miesiącu? Myślisz, że to wystarczy? Trzeba być kulturalnym do wszystkich. Już wolę, żebyś nie był kulturalny do mnie, bo ja sobie z tobą poradzę niż do innych - stwierdziła. Piotr próbował odbiec od tematu, ale to tylko jeszcze bardziej rozsierdziło Agatę. - Ja coś mówię, a ty nie reagujesz albo zaczynasz inny temat. Czuję, że masz w d***e jak coś mówię. Nie pytasz mnie o nic, ja się wypytuję, bo powiedzieli, że powinnam. A ty mam wrażenie, że cały czas mówisz tylko o swojej du**e i ekspresach do kawy. Co ty o mnie wiesz tak naprawdę? - grzmiała w samochodzie. Później zarzuciła Piotrowi hipokryzję. - Zwieszasz na mnie psy, a ja nawet nie mogę się wysłowić - skwitowała.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Justyna bezlitosna dla Macieja. Sarkastycznie nawiązała do Marty

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Agata tłumaczy się z oblizywania ust

Wiele osób zwróciło uwagę na nieprzyjemny tik Agaty. Kobieta podczas wypowiedzi z przesadną częstotliwością oblizuje kąciki ust. "Czy ona zawsze ten język wystawia? To jest obrzydliwe" - czytamy pod materiałami z programu. Uczestniczka zorganizowała ostatnio dla swoich obserwatorów sesję Q&A, w której wyjaśniła, o co tak naprawdę chodzi. "Nie mam czucia w prawym kąciku ust. I od zawsze muszę sobie sprawdzić, żeby ślina mi się nie zbierała. A stres na pewno potęguje ten odruch" - wyznała. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna masakruje starania Kamila