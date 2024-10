Trwa 11. edycja programu "Rolnik szuka żony", której bohaterami są Agata, Wiktoria, Sebastian, Marcin i Rafał. Rolniczki i rolnicy mieli już okazję poznać bliżej swoich kandydatów i kandydatki. Przyszedł czas na poważne decyzje i wybory, więc siódmy odcinek programu upłynął w atmosferze pożegnań. Co ciekawe, niektórzy zostali odesłani do domu, a inni postanowili sami zrezygnować. Sprawdźcie, kogo nie zobaczycie już w programie.

"Rolnik szuka żony". Magda ze łzami w oczach opuściła gospodarstwo Rafała

W szóstym odcinku programu "Rolnik szuka żony" Rafał postanowił spędzić kilka chwil z każdą ze swoich kandydatek na wspólnych pracach na gospodarstwie. W trakcie spotkania z Magdą przyznał, że czuje się przez nią lekko osaczony. Kandydatka Rafała bardzo przejęła się tym wyznaniem. Próbowała nawet wyciągnąć od swoich rywalek informacje, czy jest nadopiekuńcza i bywa napastliwa. Randka z rolnikiem ostatecznie doprowadziła ją do łez. Po spotkaniu w wypowiedzi przed kamerami ze łzami w oczach powiedziała, że widzi się na gospodarstwie rolnika i widać było, że jej bardzo zależy. W ostatnim odcinku kandydatka Rafała wyraźnie przeczuwała, że to właśnie ją gospodarz chce odesłać do domu. "Jego chyba denerwuje, że ktoś jeszcze chce starać się o jego serce" - wyznała. Podczas spotkania z Rafałem okazało się, że jej przeczucia były słuszne. Rafał postanowił odesłać Magdę do domu.

Lepiej to wcześniej zakończyć niż trzymać do ostatniego momentu

- powiedział rolnik. Za to Marcin ma nadal dylemat, bo jego serce rozdarte jest między dwie kandydatki. Po spotkaniu z Anią rolnik stwierdził, że jego uczestniczka zbudowała między nimi mur, ale udało się go zburzyć, kiedy para złapała się za ręce. Zaskakująca sytuacja miała miejsce na gospodarstwie Agaty. Rolniczka miała chwilę na rozmowie ze swoim kandydatem przy kawie. Mirek podczas spotkania wyznał, że rezygnuje z dalszego udziału w programie. - Nie chciałbym ci zajmować więcej czasu - stwierdził.

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Nicola odkryła w sobie nowy talent? Nagle wskoczyła na scenę

"Rolnik szuka żony". U Kasi i Sebastiana padły ważne deklaracje na temat wspólnej przyszłości

Sebastian i Kasia to para w programie, która najszybciej zdecydowała się na poważne deklaracje. Ostatnio mieli okazje spędzić kilka chwil razem na pikniku nad wodą. Rolnik i jego kandydatka już zaczęli rozmawiać o wspólnej przyszłości. Sebastian zaprosił Kasię, aby zamieszkała z nim na stałe. Uczestniczka wspominała także o swoich planach na wspólną przyszłość. - Chciałabym już zostać mamą i żoną - mówiła Kasia. Sebastiana nie przestraszyły odważne wyznania, bo sam ma podobne plany. - Ja jestem gotowy na twoją propozycję - stwierdził. W odcinku nie brakowało także zaskoczeń. Kiedy para wróciła z randki, Patrycja czekała już ze spakowanymi walizkami. W kwestii wyboru kandydata zdecydowana jest także Wiktoria. Podczas randki z Adamem uczestnik zapytał, czy ma szanse być jej wybrankiem. - Chciałbym, żeby wybór padł na mnie. Czy są na to szanse? - zapytał, na co Wiktoria odpowiedziała twierdząco. Stwierdziła, że przy nim czuje się swobodnie i dogaduje się dużo lepiej niż z pozostałymi kandydatami. Para z randki wróciła, trzymając się za ręce.