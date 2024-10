"Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydało się, czy Agnieszka i Damian są razem! Wystarczyło jedno nagranie

Nowa edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" powoli zmierza do finału, ale w programie jeszcze wszystko może się zdarzyć. Pary niedawno wróciły z podróży poślubnych i miały okazję spędzić pierwsze chwile razem w mało sprzyjających warunkach. U Agaty i Piotra zaczęło się bardzo burzliwie, bo uczestnik po powrocie z Cypru zorientował się, że nie ma kluczy do domu i w poszukiwaniu zguby był zmuszony zostawić żonę na kilka godzin w siedzibie swojej firmy. Jak zapewne możecie sobie wyobrazić , Agata nie była zadowolona z takiego obrotu spraw. W ostatnim odcinku uczestniczka ulotniła się bez zapowiedzi z domu partnera. Na tym etapie programu widzowie są już przekonani, że z tej relacji nic nie będzie i para rozstanie się w finale, o ile w ogóle do niego dotrwa. Równie pesymistyczna wizja jawi się na temat związku Joanny i Kamila. Tym bardziej, po ostatnich wyznaniach pary. Widzowie najbardziej kibicują Agnieszce i Damianowi. Wygląda na to, że mamy dla was dobrą wiadomość.

REKLAMA

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Damian zdradził, że jest z Agnieszką? Chyba się zapomniał

Uczestnicy aktualnej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są aktywni w mediach społecznościowych i chętnie udzielają się w sieci. Piotr już wielokrotnie komentował jakieś sytuacje związane z odcinkami. Uczestników obowiązuje jednak klauzula poufności i aż do zakończenia show nie mogą zdradzać, jak dalej potoczyły się losy par. Widzowie są jednak przekonani, że tylko relacja Agnieszki i Damiana ma szansę przetrwać. Wygląda na to, że uczestnik właśnie niepostrzeżenie zdradził, że nadal jest z dobraną mu w programie żoną. Damian wrzucił na InstaStories relację z krótkiego wypadu na spacer z psem. Cały szkopuł w tym, że był to pupil Agnieszki, a krajobraz wokół był iście jesienny. Czyżby uczestnik właśnie zdradził, że nadal jest w związku małżeńskim? Wszystko na to wskazuje i trzymamy za nich kciuki!

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Widzowie stoją murem za Agnieszką i Damianem. "Bez fochów i pretensji"

Relacja Damiana i Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od początku budzi ogromną sympatię widzów. Fani show przede wszystkim docenili postawę uczestników. Obydwoje są bardzo otwarci i do eksperymentu podchodzą spokojnie i bez zbędnych nerwów. Para nie miała wobec siebie żadnych oczekiwań i postanowiła najpierw lepiej się poznać i dać sobie szansę na powolne budowanie uczucia. Zupełnie inaczej wyglądało to w pozostałych relacjach w programie, gdzie prawie od razu robiło się bardzo nerwowo, co powodowało nieprzyjemne spięcia. Pod materiałami z ostatniego odcinka, które pojawiły się na profilu programu w mediach społecznościowych, widzowie znowu okazali wsparcie Agnieszce i Damianowi. "Póki co, oni są najnormalniejsi z tego towarzystwa! Bez fochów, bez pretensji, bez wzajemnych oskarżeń! Oby tak dalej!", "Jedyna fajna, normalna, sympatyczna para w tym programie", "Ta para od początku dobrze rokowała. I jestem przekonana, że jako jedyni zostaną razem" - czytamy.