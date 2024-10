Za nami kolejna gala rozdania Telekamer, gdzie zwycięzcy wyłaniani są na podstawie SMS-owych głosów widzów. Możliwe, że przegapiliście to wydarzenie, bo gala, która jeszcze do niedawna była jednym z największych wydarzeń w show-biznesie, nie była transmitowana zarówno w telewizji, jak i w sieci. Widzowie, którzy oddali swoje głosy na ulubione postaci z show-biznesu są oburzeni i postanowili podzielić się w sieci swoimi negatywnymi opiniami. We wpisach czytamy, że czują się oszukani zawiedzeni formatem, w jakim odbyła się gala i organizatorzy powinni się wstydzić.

Za nami gala rozdania Telekamer 2024. Widzowie są oburzeni. "To kpina"

Gala rozdania Telekamer przed laty była jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń w show-biznesie zorganizowanym z rozmachem na miarę Oscarów. Do Polski przyjeżdżały także wielkie zagraniczne gwiazdy takie jak m.in. Laura Dern, Sofia Loren, czy Tom Jones. Widzowie co roku zasiadali przed telewizorami i z zapartym tchem śledzili relacje z wydarzenia. Tym razem ceremonia nie była transmitowana, więc publiczność musiała obejść się smakiem. Natomiast sama gala została z rozmachem zorganizowana w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Na profilu Tele Tygodnia na Facebooku posypały się słowa krytyki. Widzowie są oburzeni, w jaki sposób zorganizowano całe wydarzenie i czują się oszukani. "Kpina! W dzisiejszych czasach, żeby nawet na YouTube nie było transmisji. Ludzie głosują, wydają kasę na SMS-y i tak zostali potraktowani", "Kiedyś to było wydarzenie. Człowiek czekał, bo było w teatrze, kto dostanie nagrodę, a dziś no przykro", "Żenada. Relacji na żywo nie mogą zrobić? Wstyd!" - czytamy w komentarzach. Zdjęcia z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Telekamery 2024 bez transmisji w telewizji. To oni triumfowali

Kogo w tym roku wytypowali widzowie? Statuetkę otrzymała Vanessa Aleksander, która ostatnio zachwyca widzów w "Tańcu z gwiazdami", a także triumfowali Eryk Kulm i Filip Gurłacz. W roli komentatora sportowego doceniono Paulinę Chylewską, jurora Ewę Kasprzyk, a w kategorii informacje i publicystyka wyróżniono Dianę Rudnik. Statuetkę w kategorii program rozrywkowy głosami widzów otrzymał format "Twoja twarz brzmi znajomo". Wyróżniono także serial "1670".