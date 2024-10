W ostatnim odcinku programu "Rolnik szuka żony" emocji nie brakowało. Sebastian zadecydował o tym, że nie chce budować wspólnej przyszłości z Anią. - Postanowiłem jej podziękować, nie chciałem trzymać Ani do samego końca, bo po prostu nie widziałem jej tu - komentował uczestnik. Ania nie ukrywała zaskoczenia jego decyzją. - Nie spodziewałam się, jest mi trochę smutno, ale takie są zasady - mówiła przed kamerami. Po emisji najnowszego odcinka Ania postanowiła zabrać głos w mediach społecznościowych.

REKLAMA

"Rolnik szuka żony". Ania szczerze o kulisach programu. Ma pewną prośbę

Na instagramowym profilu produkcji pojawiło się nagranie z Anią. Uczestniczka programu uaktywniła się pod postem i pożegnała się z widzami. Kobieta wspomniała o aferze w domu rolnika, który był zdenerwowany, ponieważ jedna z pań nie odwiesiła ręcznika na swoje miejsce. "Dziękuję wszystkim za dobre słowo. To ja jestem tą Anią. Powiem ostatni raz. Ja wiem, która rzuciła ręcznik i nie byłam to ja. Winowajczyni skłamała do kamery. Czasami pozory mylą, więc oglądajcie do końca. Swoją drogą Sebastian po remoncie nie zdążył przykręcić wieszaków, więc nie było gdzie tego ręcznika powiesić" - napisała Anna.

Kandydatka Sebastiana poprosiła o wyrozumiałość dla uczestników formatu. Zaapelowała o powstrzymanie się od negatywnych komentarzy i wyjawiła informacje o programie "Rolnik szuka żony". "Proszę, nie piszcie źle na uczestników tego programu. Mało kto wie, że tu nie ma dubli, wszystko jest kręcone na żywo. W tv widzimy tylko ułamek tego, co się działo, bo nie sposób puścić wszystkiego. Uczestnicy - wszyscy jesteśmy amatorami, nie ma pani, która przypudruje nam nosek lub poprawi włos. Nie ma ludzi idealnych, każdy ma jakieś wady" - skwitowała Ania w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Kidawa-Błońska szczerze o proteście rolników. Wspomniała o szantażu

"Rolnik szuka żony". Internauci wsparli Anię. "Fajna z ciebie babka"

Internauci zareagowali na komentarz Ani i ruszyli z pozytywnymi słowami. "Aniu, jesteś świetną osobą. Taką swojską i autentyczną. Serdecznie cię pozdrawiam", "Życzę ci miłości. Fajna z ciebie babka", "Na pewno znajdziesz swojego księcia, Sebastian nie był dla ciebie. Od początku miał swoją faworytkę. A z jego charakterem lepiej dla ciebie, że odeszłaś z programu", "Tak miało być, powodzenia" - pisali internauci. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Wiadomo, kogo wybrał Sebastian? Produkcja pokazała za dużo