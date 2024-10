W "Kanapowczyniach" ważyła 148 kg. Niewiarygodne jak wygląda teraz

"Kanapowczynie" to stosunkowo nowy program TTV, w którym widzowie mogą obserwować losy kobiet chcących zawalczyć o swoje zdrowie. W drugiej edycji poznaliśmy Kasię, Anetę, Alicję, Agnieszkę i Paulinę. To właśnie historia tej ostatniej wzbudziła w widzach najwięcej emocji. Kobieta przyszła do programu z wieloma niezdrowymi nawykami. W prowadzeniu zdrowego trybu życia przeszkadzała m.in. miłość do fast foodów. Kiedy Paulina zgłosiła się do programu, miała 148 kg. Dzięki pomocy trenera i własnej chęci walki, kobieta schudła prawie 21 kg. Dla Pauliny to jednak dopiero początek drogi, którą postanowiła kroczyć dalej poza kamerami.

"Kanapowczynie". Paulina zachwyciła widzów na nowym zdjęciu

Była uczestniczka programu opisuje swoje postępy na profilu na Instagramie, gdzie zgromadziła całkiem spore grono obserwatorów. Ostatnio Paulina wrzuciła zdjęcie, które wywołało niemałe poruszenie. "Zmiany, zmiany i zmiany" - pisała pokazując kolejne utracone kilogramy i nową fryzurę. Pod postem zaroiło się od komentarzy dumnych fanów. "Brawo, dzielna kobieta, byle do przodu, jesteś śliczna i sympatyczna" - czytamy. Komentarz ze słowami wsparcia zostawiła również jej koleżanka z programu, Agnieszka. "Super. Widać ogromną różnicę i pracę. Powoli do przodu a z każdym kg będziesz jeszcze szczęśliwsza. Warto czasem pracować w ciszy i potem pokazać realne efekty dla siebie i świata. To pokazuje, że jak naprawdę robi się coś sumiennie, to jest efekt. Pozdrawiam serdecznie" - pisała. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

"Kanapowczynie". Jak poradziły sobie pozostałe uczestniczki?

Każda z bohaterek programu TTV przeszłą naprawdę długą i krętą drogę. Zmiany zaprezentowane w finale były ogromne. Aneta zrzuciła aż 33,7 kg. Ala pozbyła się 30,5 kg. Kasia schudła ponad 23 kg, a Agnieszka prawie 20 kg. Widzowie docenili starania każdej z nich. "Niesamowite metamorfozy. Ogromne gratulacje i wyrazy szacunku dla uczestniczek", "Dziewczyny brawa dla was! Wasze wyniki to sztos", "Fajny to był sezon. Super dziewczyny, ogromne tytany pracy. Mam nadzieję, że na wysiłku tylko dla programu się nie skończy i będą kontynuować walkę o zdrowie" - pisali pełni podziwu i nadziei. ZOBACZ TEŻ: "Kanapowczynie". Produkcja pokazała metamorfozy uczestniczek przed finałem. "Kopara mi opadła"