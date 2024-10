Trwa 11. edycja programu "Rolnik szuka żony". W tej odsłonie randkowego show występują: Agata, Sebastian, Marcin, Wiktoria oraz Rafał. W rolę prowadzącej po raz kolejny wcieliła się Marta Manowska. Uczestnicy wybrali już kandydatów i kandydatki, którzy obecnie przebywają na gospodarstwach uczestników. Rolnicy mają okazję coraz lepiej poznawać osoby, które mogą zostać ich partnerami życiowymi. Do Marcina przyjechały: Ania, Magda i Roksana. Bohater ma już swoją faworytkę?

"Rolnik szuka żony". Marcin wybrał już swoją ukochaną? W zwiastunie doszło do pomyłki...

Kandydatki Marcina to Ania, Magda i Roksana. Kobiet powoli odnajdują się w nowej rzeczywistości, jaką jest mieszkanie na wsi. Niedawno rolnik wraz z trzema paniami zbierał jabłka. Wówczas porównał każdą z kandydatek do innej odmiany owocu. Wydawać by się mogło, że był nastawiony na to, aby dać szansę każdej z kobiet. Teraz fani mają co do tego wątpliwości. W najnowszym zwiastunie wyszło na jaw, że Magda oczarowała rolnika. - Piękne oczy, piękny uśmiech, piękna kobieta - powiedział uczestnik. Fani są przekonani, że mężczyzna wybrał już swoją wybrankę serca i to z nią spróbuje stworzyć relację. Wygląda na to, że Telewizja Polska pokazała stanowczo za dużo. "Marcin ewidentnie ma faworytkę", "Marcin już wybrał" - czytamy w komentarzach na oficjalnym instagramowym profilu programu "Rolnik szuka żony". Co sądzicie?

"Rolnik szuka żony". Kandydatki Marcina były zazdrosne o Roksanę? Nie miał wątpliwości

W ostatnim odcinku Marcin stwierdził, że nie ma wątpliwości, że Roksana to kandydatka, która próbuje się wybić. Uczestnik programu "Rolnik szuka żony" zauważył, że pozostałe panie mogą być nieco przytłoczone. Kobieta zadawała najwięcej pytań podczas jednego z zadań i poświęcała Marcinowi bardzo dużo uwagi. Rolnik zauważył, że Magda i Ania nie pozostają jej dłużne i również chcą się wykazać. Zdaniem bohatera było jednak widoczne, że panie mogą być o siebie troszkę zazdrosne. - Jeszcze nigdy nie miałam sytuacji, że musiałam walczyć o mężczyznę, ale widzę, że taka nutka rywalizacji jest - skwitowała kandydatka. Jak myślicie, która z pań najbardziej pasuje do Marcina? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Asia obejrzała "Ślub od pierwszego wejrzenia". Nie ma dobrego zdania o produkcji