Marta Podbioł wystąpiła w ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Programowe ekspertki połączyły ją w parę z Maciejem. Ich relacja od początku wzbudzała kontrowersje. Mężczyzna otwarcie stwierdził, że żona mu się nie podoba. - Jeśli chodzi o Martę, to nie jest typ mojej kobiety. Wczoraj od Marty dostałem takie pytanie, czy mi się podoba. Wprowadziło mnie to w mega zakłopotanie, bo ja nie potrafiłem jej odpowiedzieć na to pytanie. Inaczej ją sobie wyobrażałem - mówił. Widzowie nie wróżyli im wspólnej przyszłości. Jak się szybko okazało, mieli rację. Uczestnicy postanowili zakończyć swój związek i po długim czasie sfinalizowali rozwód.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta cieszy się wolnością. Ależ słowa

Ostatnio Marta odpowiadała na pytania swoich obserwatorów. Jeden z nich był ciekawy, czy uczestniczka znalazła drugą połówkę. "Nie szukam połówki, bo sama jestem całością" - zaczęła i przy okazji poinformowała wszystkich, że oficjalnie jest już po rozwodzie. "Dzwoniłam do sądu, wyrok uprawomocniony. Jestem wolna i mam zamiar napawać się tym stanem" - napisała szczęśliwa Marta na InstaStories. Internauci zaczęli dopytywać, dlaczego sprawa trwała tak długo. Przypomnijmy, że edycja z udziałem Marty była emitowana w 2022 roku. "W ten sposób było to zorganizowane. To już poza moją kontrolą" - wyjaśniła. Uczestniczka dodała także, że polubiła wszystkich uczestników z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia".

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Czy Marta chciałaby ponownie wystąpić w programie?

Jakiś czas temu Marta wyjawiła obserwatorom, czy chciałaby znów wystąpić w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jak się okazuje, nie wyklucza takiej opcji. Wspomniała jednak o tym, co musiałaby zmienić w swoim zachowaniu, aby tym razem eksperyment wypalił. "Na pewno podeszłabym teraz do tego bardziej na luzie. Bez większych oczekiwań" - napisała Marta na InstaStories. ZOBACZ TEŻ: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Marta Podbioł zna się z Piotrem z nowej edycji? Przyłapano ich na gorącym uczynku